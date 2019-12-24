Болельщики освистали российский гимн на матче КХЛ

Болельщики освистали старый гимн России в выставочном матче КХЛ между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом", который прошел в швейцарском Давосе.

Как сообщает sibnet.ru, сначала организаторы поединка включили"Патриотическую песню" в исполнении Михаила Глинки, которая была гимном РФ с 1991 по 2000 годы. Болельщики выразили свое недовольство свистом.

"Салават Юлаев" против "Ак Барса" Ак Барс

Старый российский гимн освистали pic.twitter.com/meLIgb5UGv — Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) December 23, 2019

Правильный вариант гимна был исполнен а капелла уже самими фанатами.

А актуальный болельщики Ак Барса спели а капелла pic.twitter.com/dqkLvtimhM — Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) December 23, 2019

Победителем матча стал "Салават Юлаев", который переиграл "Ак Барс" со счетом 4:3, забив победную шайбу в овертайме.

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