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Болеем за Украину: расписание чемпионата мира по хоккею U-18 в Киеве

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В киевском Дворце спорта с 14 по 20 апреля 2018 года пройдут поединки чемпионата мира (U-18) в Дивизионе ІВ.

Сборная Украины начнет выступление на мировом первенстве матчем против Японии, который состоится 14 апреля в 13:00 по киевскому времени.

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Расписание матчей:

14 апреля:

13:00 Украина – Япония;

16:30 Италия – Австрия;

20:00 Румыния – Венгрия;

15 апреля:

13:00 Австрия – Украина;

16:30 Япония – Румыния;

20:00 Венгрия – Италия;

17 апреля:

13:00 Румыния – Италия;

16:30 Австрия – Япония;

20:00 Венгрия – Украина;

18 апреля:

13:00 Австрия – Румыния;

16:30 Япония – Венгрия;

20:00 Италия – Украина;

20 апреля:

13:00 Япония – Италия;

16:30 Венгрия – Австрия;

20:00 Украина – Румыния.

Напомним, что в декабре Украина приняла участие в традиционном международном хоккейном турнире "Кубок Четырех Наций", где заняла первое место.

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
Объект
Сборная Украины по хоккею
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