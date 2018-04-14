Болеем за Украину: расписание чемпионата мира по хоккею U-18 в Киеве

В киевском Дворце спорта с 14 по 20 апреля 2018 года пройдут поединки чемпионата мира (U-18) в Дивизионе ІВ.
Сборная Украины начнет выступление на мировом первенстве матчем против Японии, который состоится 14 апреля в 13:00 по киевскому времени.
Расписание матчей:
14 апреля:
13:00 Украина – Япония;
16:30 Италия – Австрия;
20:00 Румыния – Венгрия;
15 апреля:
13:00 Австрия – Украина;
16:30 Япония – Румыния;
20:00 Венгрия – Италия;
17 апреля:
13:00 Румыния – Италия;
16:30 Австрия – Япония;
20:00 Венгрия – Украина;
18 апреля:
13:00 Австрия – Румыния;
16:30 Япония – Венгрия;
20:00 Италия – Украина;
20 апреля:
13:00 Япония – Италия;
16:30 Венгрия – Австрия;
20:00 Украина – Румыния.
Напомним, что в декабре Украина приняла участие в традиционном международном хоккейном турнире "Кубок Четырех Наций", где заняла первое место.
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