Битвы за финал: анонс УХЛ 16-19 марта

16-19 марта в Херсоне и Белой Церкви состоятся очередные матчи полуфинальных серий плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, где между собой сыграют "Днепр" с "Кременчуком", а также "Донбасс" с "Белым Барсом". Отметим, что на данный момент счёт в сериях составляет 1:1 и 2:0 соответственно.

16 и 18 марта

14:00 и 19:00 "Днепр" – "Кременчук", прямая трансляция – телеканал XSPORT

На данный момент счёт в полуфинальной серии между этими командами составляет 1:1, так что в Херсоне клубы заново начнут свою битву за место в финале плей-офф. Общий счет двух матчей между "Днепром" и "Кременчуком" – 5:4, что показывает острую и равную борьбу на площадке, которая идёт фактически до первой ошибки.

Статистика бросков тоже говорит о равной игре в Кременчуге – кременчужане опередили противников всего на 7 бросков (64:57), но своих моментов они реализовали на один меньше.

Стоит отметить, что в этой паре встречаются лучшие нападение и защита текущего розыгрыша чемпионата – кременчужане реализовывали каждый седьмой голевой момент, забросив в общей сложности 209 шайб, а херсонцы нейтрализовывали 93.8% атак противника и пропустили всего 74 гола.

На данный момент сразу два игрока "Днепра" стали самыми результативными в текущем розыгрыше плей-офф. Защитник Дмитрий Пугачев и нападающий Иван Дунаев в четырёх поединках набрали по пять очков, а их партнёры по команде Кирилл Бондаренко, Руслан Ромащенко, Евгений Зык и Никита Коваленко записали себе в актив на один бал меньше.

17 и 19 марта

17:00 и 18:45 "Белый Барс" – "Донбасс", прямая трансляция – телеканал XSPORT

В этой паре счёт в полуфинальной серии составляет 2:0 в пользу действующих чемпионов Украины, и в Белой Церкви у "Донбасса" есть все шансы получить путёвку в финал плей-офф.

И хоть общий счёт 14:5 в двух матчах выглядит удручающе для команды Константина Буценко, то статистика бросков наоборот говорит о достаточно равной игре на льду "Альтаира" – 60:55 в пользу дончан. Как и в регулярном чемпионате, единственной проблемой "барсов" является слабая реализация голевых моментов, которых в матчах с "Донбассом" было более, чем предостаточно.

После разгромного поражения в первой игре на второй матч команда из Белой Церкви вышла более собранной и сконцентрированной, что отобразилось и на минимальном счёте на табло. К тому же, "барсы" смогли проявить характер и отыграться с 0:3, но выйти вперёд донецкая команда им не позволила.

Результативными первые полуфинальные встречи стали для Ильи Коренчука, который в двух матчах заработал 5 (2+3) очка, и Виталия Ляльки, который набрал 4 (1+3) балла. У "Белого Барса" Владислав Куцевич и Богдан Арабов набрали по 4результативных балла.

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