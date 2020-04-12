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12 апреля • обновлено в 12:47
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"Безопаснее в Америке": хоккеист сборной России Никита Задоров отказался жить в РФ

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Хоккеист молодежной сборной России и защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров отказался возвращаться в страну из-за низкого уровня жизни.

Никита Задоров

Никита Задоров

"Я бы хотел жить в России, но у нас сломанная система, нет стабильности. Моей семье безопаснее находиться в Америке. Моим детям безопаснее ходить в местные школу, университет, спортивные школы — нет коррупции. Здесь ты вложишь деньги и твой бизнес поддержат, валюта не зависит от цены на нефть. Стабильность — самое главное. Мне жаль людей в России: вижу пожилых здесь и вижу, как они выживают у нас. Всё познается в сравнении ", — заявил Задоров во время прямой трансляции в Instagram-канале iconsuit.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее московский спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что в период пандемии Россия абсолютно бесполезна, как государство.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Мойщики польских унитазов как возбудились от слов толкателя шайбы. Только сами они что то не прут к пендосским хозяевам деньги в бизнес вкладывать, а месят бетон на стройках России подмастерьями у таджиков.
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Мартынов Марик
Мартынов Марик
Молодец , сказал правду,а на расеи за правду сажают
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1
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
А где же это делись мацкавские бото гавкалки? Ау, вы где? Или аргумент хоккеиста не имеет ответа у балаешников.
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