Хоккеист молодежной сборной России и защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров отказался возвращаться в страну из-за низкого уровня жизни.

Никита Задоров

"Я бы хотел жить в России, но у нас сломанная система, нет стабильности. Моей семье безопаснее находиться в Америке. Моим детям безопаснее ходить в местные школу, университет, спортивные школы — нет коррупции. Здесь ты вложишь деньги и твой бизнес поддержат, валюта не зависит от цены на нефть. Стабильность — самое главное. Мне жаль людей в России: вижу пожилых здесь и вижу, как они выживают у нас. Всё познается в сравнении ", — заявил Задоров во время прямой трансляции в Instagram-канале iconsuit.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее московский спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что в период пандемии Россия абсолютно бесполезна, как государство.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!