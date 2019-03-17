"Белый Барс" в драматичном матче УХЛ вырвал победу у "Донбасса"

В Белой Церкви состоялся третий матч полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч между донецким "Донбассом" и белоцерковским "Белым Барсом".

Очень вязкий и трудный поединок с обилием опасных выпадов и грубых моментов провели обе команды. И хоть в первом периоде "барсы" перебросали своих гостей из Донецка со счётом 12:8, но на табло по итогам первых 20 минут встречи так и остались нули.

Заброшенные шайбы болельщики увидели только на экваторе встречи, когда сначала Назар Ружников сумел воспользоваться ошибкой обороны дончан и открыть счёт в матче. А потом капитан "Донбасса" Виктор Захаров отправил ответную шайбу точно в ближний верхний угол ворот Кирилла Кучера и сравнял цифры на табло.

Третья двадцатиминутка прошла при обоюдоострой борьбе на всех участках площадки, однако выйти вперёд ни одной из команд не позволяла отличная игра Кирилла Кучера и Богдана Дьяченко. Судьба матча решилась за 27 секунд до конца основного времени, когда Юрий Качан смог прошить голкипера дончан и забросить победную шайбу в этом поединке.

Таким образом эта победа позволила "Белому Барсу" размочить счёт в полуфинальной серии и продлить её до пяти поединков.

Напомним, что четвёртый матч в серии команды сыграют уже 19 марта в 18:45. Прямая трансляция встречи будет доступна в эфире телеканала XSPORT.

"Белый Барс" – "Донбасс" 2:1 (0:0, 1:1, 1:0 )

Счёт в серии: 1:2

Шайбы: 1:0 Ружников, 31:57; 1:1 Захаров (Гончаров), 34:02; 2:1 Качан (Ядловский), 59:33.

Белый Барс: Кучер (Качула); Логач - Ядловский (А), Васильев - Таран (К), Гребеник - Грицюк; Куцевич (А) - Качан - Лесников, Панченко - Ружников - Арабов, Дурдыев - Печерских - Гриценко, Панов - Бородай - Ромахин.

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Фроленко, Игнатенко - Гончаров, Александров - Григорьев, Воронин - Мартынюк; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Манукян - Захаров (К) - Костиков, Пуголовкин - Карпенко - Никифоров, Мостовой, Денискин

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