Беларусь из-за протестов может лишиться чемпионата мира по хоккею

Чемпионат мира 2021 года по хоккею могут перенести из Беларуси из-за протестов против результатов президентских выборов, передает Ilta Sanomat. Старт мундиаля запланирован на 21 мая.

Президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель мониторит ситуацию.

"Я поднял эту тему. Фазель сказал, что все прояснится через две недели. Станет понятно, успокоится ситуация или нет", — сказал вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола.

Как сообщал OBOZREVATEL: