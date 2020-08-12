Беларусь из-за протестов может лишиться чемпионата мира по хоккею

Протесты в Беларуси.
Чемпионат мира 2021 года по хоккею могут перенести из Беларуси из-за протестов против результатов президентских выборов, передает Ilta Sanomat. Старт мундиаля запланирован на 21 мая.
Президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель мониторит ситуацию.
"Я поднял эту тему. Фазель сказал, что все прояснится через две недели. Станет понятно, успокоится ситуация или нет", — сказал вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз "победил" на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.
После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания.
В Минске автозак въехал в толпу активистов. Сообщается о множестве пострадавших в ходе акций.
Акции продолжились и 10 августа. В столицу страны стянули еще больше военной техники, а также силовиков.
В КГБ заявили, что на Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить.
Оппозиционерка подала жалобу в ЦИК и требует признать результаты голосования недействительными.
Евросоюз отказался признать победу Лукашенко на выборах.
10 августа МВД подтвердило первую жертву протестов.
Также МВД Беларуси сообщило о задержании "координаторов и спонсора" протестов в Минске.