Анонс второго четвертьфинального поединка "Днепр" – "Ледяные Волки"

Сегодня, 5 марта, в 19:00 в Херсоне состоится второй матч четвертьфинальной серии между херсонским "Днепром" и киевскими "Ледяными Волками".

Отметим, на этой стадии турнира клубы сразятся до двух побед. При ничейном исходе по сумме двух матчей, команды проведут решающий поединок 6 марта в Херсоне.

5 марта

19:00 "Днепр" – "Ледяные Волки", прямая трансляция – телеканал XSPORT

Учитывая прошлую встречу этих команд в Киеве, которая завершилась разгромными 7:1 в пользу "Днепра", вполне вероятно, что херсонцы смогут выйти в полуфинал плей-офф уже по итогам матча 5 марта.

В минувшем матче "Днепр" в два раза перебросал своего киевского оппонента со счетом 42-20, не оставив шансов столичной команде. "Волки" же могут похвастаться только шайбой престижа от Алексея Овчинникова в меньшинстве, которая так и осталась единственной для киевлян в этом матче.

Первой звездой минувшего матча стал защитник "Днепра" Дмитрий Пугачев, который записал на свой счёт 4 (3+1) очка. К слову, свою первую шайбу за херсонскую команду забросил Евгений Зык, который только в конце января присоединился к коллективу Дмитрия Пидгурского.

Особенно заряженным на матчи против своей бывшей команды будет и форвард Алексей Черемнов, который большую часть сезона провел как раз-таки в составе столичного клуба. На данный момент нападающий сыграл в форме "Днепра" 7 поединков, в которых набрал 3 (1+2) балла.

В принципе, за всю историю встреч клубов "Ледяным Волкам" ещё не удавалось забросить в ворота херсонцев больше трёх шайб. В трёх случаях из девяти очных встреч команд голкипер Олег Петров записывал себе в актив "сухие" матчи.

А вот "Днепр" наоборот не скупился на личные рекорды – самый крупный счёт во всех играх этих команд горел на табло 30 декабря, когда команда Дмитрия Пидгурского отправила в ворота "Волков" 11 шайб. Тогда дублем отметился Владислав Брага, а остальные 9 шайб забросили 9 разных игроков.

Отметим, что в состав "Днепра", после перенесённой операции, вернулся один из лидеров команды Алексей Янишевский, который в конце января получил травму в матче против "Донбасса". К слову этот форвард достаточно активно проводил матчи против столичного клуба, заработав 8 (5+3) баллов в 6 поединках.

Также в Херсоне на лёд выйдет нападающий "Ледяных Волков" Никита Шабанов, который пропустил предыдущий матч из-за дисквалификации.

Всего в 9 матчах в текущем розыгрыше чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч "Днепр" нанёс 390 бросков по воротам "Ледяных Волков", из которых реализовал 53. "Волки", в свою очередь, из 175 бросков отправили в ворота противника всего 8 шайб.

5 марта в Херсоне, при своих домашних трибунах, "Днепр" на классе рассчитывает добыть вторую победу в четвертьфинальной серии против "Ледяных Волков" и получить путёвку в полуфинал, где ему предстоит встретится с "Кременчуком". У киевлян же стоит задача сравнять счёт в серии и в третьем поединке побороться за место в полуфинале.

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