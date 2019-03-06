Анонс второго четвертьфинального поединка "Белый Барс" – МХК "Динамо"

Сегодня, 6 марта, в 18:45 в Белой Церкви состоится второй матч четвертьфинальной серии между белоцерковским "Белым Барсом" и харьковским МХК "Динамо".

Отметим, на этой стадии турнира клубы сразятся до двух побед. При ничейном исходе по сумме двух матчей, команды проведут решающий поединок 7 марта в Белой Церкви.

6 марта

18:45 "Белый Барс" – МХК "Динамо", прямая трансляция – телеканал XSPORT

Прошлый матч в Харькове, который закончился "сухой" победой белоцерковского клуба ( 2:0), хоть и запомнился бескомпромиссной борьбой, но преимущество всё же было за "Белым Барсом". Белоцерковцы не только забросили в два раза больше своих оппонентов, но и перебросали харьковчан со счетом 33-15. Отметим, что это позволило голкиперу Кириллу Кучеру записать себе в актив первый в плей-офф шатаут.

Проблема харьковского клуба с реализацией голевых моментов дала о себе знать, что позволило "барсам" пользоваться ошибками противника и навязывать "динамовцам" свою игру.

Гнать вперёд белоцерковцев будут и домашние трибуны в Белой Церкви. К слову, ещё ни разу в истории встреч этих команд "Белый Барс" не проигрывал на домашней арене. Так что и во втором четвертьфинальном поединке, заручившись поддержкой трибун, "барсы" могут рассчитывать на положительный результат.

Если говорить о статистике в неравных составах, то она также осталась на стороне белоцерковского клуба – из 54 попыток "барсы" 10 раз прошили харьковских голкиперов. "Динамовцы", в свою очередь, из 52 удалений противника смогли реализовать только 6 моментов.

Стоит отметить, что вторую четвертьфинальную встречу против харьковского клуба пропустит лидер и капитан "Белого Барса" Евгений Тимченко, который заработал трёхматчевую дисквалификацию. Однако, белоцерковцы смогли доказать, что даже без своего капитана они могут показывать положительный результат.

Всего в 9 очных встречах этих команд в текущем розыгрыше чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч "Белый Барс" нанёс 314 бросков по воротам харьковского клуба, из которых 29 стали результативными. В свою очередь, МХК "Динамо" из 207 бросков реализовало всего 14 попыток.

Матч в Белой Церкви – последний шанс для МХК "Динамо" сравнять счёт в серии и получить путёвку в полуфинал плей-офф, однако хватит ли мотивации и сил у харьковчан, чтобы обыгрывать, набравшего ход, белоцерковского клуба?

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