Анонс полуфинальных поединков плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч

21 марта стартуют розыгрыши пятых и шестых матчей полуфинальных серий плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в рамках которых "Кременчук" и "Днепр" сыграют по еще одному домашнему матчу, а "Донбасс" попробует завершить серию в Дружковке.

21 и 24 марта

18:30 и 17:00 "Кременчук" – "Днепр", прямая трансляция – телеканал XSPORT

Поскольку в ходе четырёх матчей команды так и не определили победителя, "Кременчук" и "Днепр" сыграют пятый и шестой матчи в своей полуфинальной серии. Таким образом клубы сыграют по одному домашнему матчу.

В этой паре наблюдается своеобразная чехарда – команды то и дело сравнивают счёт в серии, не давая противнику даже минимальное преимущество. И хоть по итогам четырёх встреч по броскам "горожане" опередили своих противников – 131:119, но общий счёт в четырёх матчах всё же остался за херсонской командой – 8:5.

Если говорить о розыгрыше большинства, то тут сильнее оказались подопечные Дмитрия Пидгурского, которые реализовали 2 из 12 удалений противника. У кременчужан, в свою очередь, результативными были 2 из 15 попыток.

Также в ходе полуфинальной серии голкиперы Никита Гордюшин и Олег Петров записали на свой счёт по одному шатауту. К слову, именно Олег Петров и Никита Гордюшин лидируют во вратарском топе – у голкипера "Днепра" 96.5% отбитых бросков, а у вратаря "горожан" – 95.2%.

Трое игроков "Днепра" лидируют в топе бомбардиров текущего розыгрыша плей-офф. Иван Дунаев в 6 матчах набрал 8 (2+6) очков, Кирилл Бондаренко записал себе в актив 7 (3+4) балла, а защитник Дмитрий Пугачев заработал 5 (3+2) очка.

К слову, обе шайбы херсонцев в большинстве на свой счёт записал именно Кирилл Бондаренко, который в четвёртом полуфинальном матче дважды за 30 секунд реализовал пятиминутный штраф Глеба Кривошапкина.

22 марта

18:30 "Донбасс" –"Белый Барс", прямая трансляция – телеканал XSPORT

Во второй раз дончане получают шанс завершить серию и получить путёвку в финал плей-офф УХЛ-Пари-Матч. На данный момент "Донбасс" оформил комфортное преимущество и ведёт в серии 3:1. Так что донецкая команда будет всеми силами стараться завершить серию в Дружковке.

В общей сложности дончане нанесли 129 бросков, из которых 19 стали результативными. "Белый Барс", в свою очередь из 111 бросков реализовали только 10.

В большинстве действующие чемпионы смогли отличиться 5 раз, а также дважды прошивали ворота противника в меньшинстве. Белоцерковцы реализовали 4 удаления донецких оппонентов. Стоит отметить, что в четвёртом полуфинальном матче команды на двоих набрали 109 штрафных минут.

По итогам четырёх матчей полуфинальной серии в лидеры бомбардиров вырвались Виктор Захаров с 7 (1+6) баллами и Илья Коренчук с 6 (4+2) очками. А форвард Тигран Манукян с 4 шайбами закрепился на первом месте в топе снайперов.

У "Белого Барса" в пятёрку лидеров вошёл Владислав Куцевич, который набрал 6 (2+4) результативных балла.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!