Анонс 3-го тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч

Удержится ли "Кременчук" на первой позиции турнирной таблицы, наверстает ли "Днепр" упущенные очки и одержит ли МХК "Динамо" первую победу в сезоне?

22.09 "Кременчук" - "Ледяные Волки"

22 сентября на ледовой арене "Айсберг" ХК "Кременчук" примет "Ледяных Волков". Последний матч для "Кременчука" стал битвой за лидерство в турнирной таблице чемпионата УХЛ – Пари-Матч. "Горожане" справились с поставленной задачей, и на данный момент занимают первую позицию по очкам. "Ледяные Волки" на 4 месте по очкам из-за недавнего поражения "Донбассу". В прошлом сезоне "волки" ни разу не смогли обыграть "Кременчук", но обе команды значительно изменили составы, и могут выдать непредсказуемый результат. Нельзя не отметить молодого вратаря киевлян – Максима Дуве, который проявил себя в матче с МХК "Динамо".

22.09 "Днепр" - "Белый Барс"

Встреча между ХК "Днепр" и "Белым Барсом" пройдет на арене "Фаворит" в Херсоне. На данный момент "Белый Барс" находится на две позиции выше херсонцев в турнирной таблице. В минувшем сезоне "кошкам" так и не удалось ни разу обыграть "Днепр". А в этом сезоне белоцерковцы уже испытали опыт и победы (МХК "Динамо"), и поражения ("Кременчук"). Стоит напомнить, что команды встречались на предсезонном турнире Kremenchuk Open Cup 2019. "Белый Барс" занял последнюю позицию в турнире, но и игроки и тренера команд-соперниц отмечали, что поединок с этим клубом интересный и непредсказуемый.

23.09 "Донбасс" - МХК "Динамо"

На арене "Альтаир" в Дружковке "Донбасс" примет МХК "Динамо". За историю встреч между этими командами МХК "Динамо" также не удалось ни разу обыграть дончан. Для "динамовцев" эта встреча может стать первой с победным исходом в 4-м сезоне, но шансы на такой исход не велики. "Донбасс" благодаря разгромной победе над "Ледяными Волками" занял второе место в турнирной таблице, и не планирует терять очки с командами из второй тройки.

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