Анонс 14-го тура Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч

В эти выходные, 2 и 3 ноября, состоится 14-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч.

В рамках тура "Кременчук" примет харьковский клуб, "Белый Барс" попытается отнять очки у "Донбасса", а "Ледяные Волки" отправятся в гости к команде Дмитрия Пидгурского.

Отметим, что сразу после завершения тура, в чемпионате Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч наступит международная пауза - национальная сборная Украины под началом Сергея Витера проведет первый тренировочный сбор и сыграет на международном турнире в Эстонии.

2 ноября

13:00 "Кременчук" - МХК "Динамо", прямая трансляция - сайт XSPORT.UA

Тур стартует в Кременчуге, где лидер турнирной таблицы примет аутсайдера чемпионата. На данный момент в активе "горожан" 13 поединков и 32 очка, а МХК "Динамо" после 11 сыгранных матчей набрал всего 1 балл.

Минувший тур "динамовцы", хоть и могли цепляться за очки, однако все же уступили "Ледяным Волкам" в Киеве со счётом 2:4. К слову, обе шайбы харьковского клуба на свой счёт записал Евгений Абаджян.

"Кременчук", в свою очередь, хоть и потерял очки в Белой Церкви, но сумел выйти победителем из битвы с "Белым Барсом". Судьба матча решилась в овертайме, а решающим голом отметился Николай Киселёв.

До этого "Кременчук" и МХК "Динамо" провели две очные встречи, которые закончились с общим счётом 19:1 в пользу "горожан". Учитывая недавний матч в Белой Церкви и твёрдую нацеленность команды Александра Савицкого на результат, субботний поединок обещает подарить зрителям максимальное количество шайб и ярких эмоций.

13:00 "Белый Барс" - "Донбасс", прямая трансляция - телеканал XSPORT

Центральный матч тура состоится в Белой Церкви, где местный "Белый Барс" примет действующего чемпиона Украины. Как известно, встречи именно этих двух команд, не взирая на положение в турнирной таблице, по накалу страстей не уступают матчам плей-офф.

До этого команды сыграли только один поединок, который завершился уверенной победой дончан со счётом 6:0. Так что у белоцерковцев появился отличный шанс отыграть потерянные турнирные баллы.

К слову, учитывая минувший матч "барсов" против "Кременчука", который завершился в овертайме, у команды Константина Буценко вполне хватит запала и сил отобрать очки и у донецкого клуба.

Дончане, в свою очередь, едут в Белую Церковь на кураже после двух трудных побед над лидерами чемпионата "Кременчуком" и "Днепром", что даёт донецкому клубу запал завершить выездную серию на позитивной ноте.

3 ноября

13:00 "Днепр" - "Ледяные Волки", прямая трансляция - сайт XSPORT.UA

Завершит тур не менее яркий матч в Херсоне между "Днепром" и киевскими "Ледяными Волками". В этом сезоне киевляне хоть и не могут цепляться за очки в матчах против лидеров турнирной таблицы, однако они уже успели почувствовать вкус побед и набранных турнирных баллов.

"Щуки", несмотря на недавний провал в матче против "Донбасса", продолжают держать вторую строчку в турнирной таблице с 25 набранными очками.

Как раз таки поражение от дончан и станет решающим фактором в будущем матче против "волков", ведь отыграться перед собственными трибунами - это дело чести для каждого клуба. "Ледяные Волки", в свою очередь, в минувшем туре УХЛ-Пари-Матч одержали уверенную победу над харьковским МХК "Динамо", что позволило киевлянам с 8 баллами закрепиться на пятой строчке в таблице.

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