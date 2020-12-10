Андрей Михнов стал участником проекта "Ошибиться, чтобы выиграть" от Parimatch и Na chasi

Максим Иншаков Хоккей 17:54, 10.12.2020 Обновлено: 18:00, 10.12.2020

"Ошибиться, чтобы выиграть" - новый спецпроект главного мецената украинского спорта Parimatch и издание Na chasi. В рамках проекта представители украинского спорта, рассказывают о том, с чем в свое время они не справились и какие жизненные уроки усвоили из своих неудач.

Героем одного из выпусков спецпроекта стал самый опытный игрок УХЛ, форвард киевского "Сокола" и национальной сборной Украины Андрей Михнов.

"Хоккей для мужчин - меньшее зло, чем фигурное катание"

Связать жизнь с хоккеем решил случайно. В детстве мы с братом часто болели, поэтому врач порекомендовал родителям приучить нас к зимним видам спорта. Мама решила отдать меня и Алексея (ред. Алексей Михнов - также известный хоккеист) на фигурное катание. С 4 лет мы осваивали ледовый каток "АТЕК" в Киеве. После нескольких месяцев тренировок отец нашел для нас хоккейную школу "Сокол". Сказал, среди двух зол для ребят "хоккей - меньшее зло, чем фигурное катание".

Не скажу, что хоккей мне сразу понравился и пришелся по душе. Для ребенка шесть раз в неделю просыпаться в пятый утра, ехать на тренировку, отовсюду тянуть за собой огромный рюкзак - сомнительное удовольствие. Впрочем я не заметил, как этот вид спорта меня затянул.

"Что такое звездная болезнь? Когда ты катаешься по льду с чувством "я - бог""

В 13-летнем возрасте заметил: хоккейная инфраструктура Киева перестала соответствовать моим профессиональным потребностям. Ледовые катки изнашивались, тренеры увольнялись из-за невысоких зарплат. В 14 лет мне предложили переехать в Ярославль. В то время там мой брат уже жил и тренировался. Я часто подсознательно тянулся за Алексеем. Он всегда ярко играл, был лидером в своем клубе, много забивал. Хотелось на него равняться и достигать таких же успехов.

Почувствовав прорыв, я стал меньше выкладываться на тренировках, катался такой важный на льду, как сам бог

Вот я и решил, почему бы не попробовать себя на новом месте. Помню, как попал в среду, где все мои спортивные базовые потребности были учтены - тренировки, тренажерный зал, питание. Действовал только один принцип: ничто не должно нас отвлекать от игры и работы над собой. Думаю, это повлияло на мое мировоззрение. За год я уже играл в высшей лиге за клуб "ЦСКА", который возглавлял легендарный тренер и хоккеист Виктор Тихонов.

Вспоминаю, как я гордился, что в подростковом возрасте сумел пробиться в настоящую команду мастеров. Это головокружение от успеха привело к моей первой и единственной звездной болезни. Почувствовав прорыв, я стал меньше выкладываться на тренировках, катался такой важный на льду, как сам бог. По факту, я терял уникальный шанс оттачивать навыки. Тогда я еще не знал, что чем больше выкладываешься на тренировках, тем лучше может стать твоя карьера.

"Ну не в силах я переиграть прошлое. Зачем жалеть и постоянно прокручивать это в голове"

Перед 16-летием по совету агента я решил попробовать свои силы в Канаде. Первый год за океаном выдался неплохим. Я откатал сезон за Sudbury Wolves, съездил поиграть со звездами в известной юниорской лиге "Хоккейная лига Онтарио". Далее наступил период травм. Я редко выходил на лед, плюс узнал, что меня хотят оставить еще на один сезон в канадской юниорской лиге. Во время телефонного разговора брат как-то сказал: "Хватит играть со сверстниками. Возвращайся". К тому времени у меня уже были предложения из суперлиги РФ, хотелось зарабатывать деньги, бороться с "мужиками", конкурировать на равных с мировыми профи. Решил, Канада станет промежуточным периодом в моей карьере.

Только сейчас понимаю, что возможно я погорячился. Вернуться можно было всегда. Зато мне стоило потерпеть год-два, попробовать пробиться в лучшие канадские клубы, заявить о себе - и посмотреть, как сложится заокеанская карьера. Или жалею я? Ранее много думал, сделал тогда я правильный выбор. Повзрослел и понял: ну не в силах я переиграть прошлое, зачем жалеть и постоянно прокручивать это в голове. В конце концов, я доволен тем, как сложилась моя карьера и вне Канадой. Я играл за десятки украинских, белорусских, польских клубов. Боролся за Сборную Украины по хоккею. Это многого стоит.

"Проигрывать сильнейшим командам мира не так обидно, как вылетать из группы"

Попал в сборную Украины я так же случайно, как в профессию. После товарищеского турнира в Киеве мне предложили попробовать свои силы в сборной. С тех пор я стал участником чемпионатов мира 2006, 2009, 2010 и 2011 годов, сыграв 21 матч. Забил 7 голов, отдал 13 результативных передач.

Хотя мы часто терпели поражения. Самое обидное для меня, не когда сборная проиграет - а когда вылетает из второй группы в третью. Проигрывать сильнейшим командам мира не так обидно. Ты чувствуешь, что делаешь все, что в твоих силах. Поражения вообще побуждают меня действовать. Особенно, если после игры я как нападающий не могу вспомнить, был ли у меня хотя бы один момент для взятия ворот. Когда осознаю, что условно на игре "взял выходной", в следующий раз выхожу на лед заряжен и мотивирован заносить шайбу в ворота.

В целом я считаю, что сборная Украины по хоккею может быть мощнее. Что для этого нужно? Очень сильный чемпионат и высококлассные игроки. Универсальный способ привлечь топ-хоккеистов: инвестировать в современную инфраструктуру, предложить высокие зарплаты, создать конкурентную среду. Соответственно, украинцы будут играть против сильных соперников, становиться более опытными и профессиональными, бороться за первенство с другими странами.

С РФ я выехал, когда начались проблемы со здоровьем. Не мог через эти обстоятельства получить допуск. Начал играть в Беларуси среднего клуб "Металлург Жлобин", где удалось себя проявить. Потом меня пригласили играть за топовый белорусский клуб "Юность", которому я посвятил три года жизни и карьеры.

Наша команда завоевала первенство на Чемпионате Беларуси по хоккею, дважды занимала 2-е место в финале выиграла континентальный кубок. Потом я год играл в составе польского клуба "Тыхы". Мы также стали чемпионом Польши.

И вот пандемия подбросила мне шанс поиграть в Украине. Представьте, после 20-летнего перерыва я таки вернулся в киевский клуб "Сокол". Когда принимал это решение, думал: "Хочу кайфануть и наконец поиграю дома".

Сейчас все силы и мысли направляю на то, чтобы наша команда взяла кубок Чемпионата Украины. Чтобы это произошло, поставили себе задачу №1 - попасть в плей-офф. Перед плей-оффом мы проанализируем наши позиции в турнирной таблице, определимся с дальнейшей стратегией игры. Вообще, когда играешь в молодой команде, то выходишь на матч не с установкой "надо чемпионство", а с мотивацией выиграть именно этот поединок. Потому команде надо сыграться, оценить сильные и слабые стороны. Именно каждая победа добавляет нам уверенности в своих силах и понимание, что все только в наших руках.

Сейчас все силы и мысли направляю на то, чтобы наша команда взяла кубок Чемпионата Украины

Одновременно следует работать над своим отношением к ошибкам. Самое обидное проигрывать финал. Со мной такое случалось трижды за карьеру. Ты столько всего прошел, столько усилий приложил, чтобы поднять этот кубок. Победа буквально на горизонте. А тут бац - и проиграешь. После таких проигрышей минимум несколько дней чувствуешь сильное опустошение.

Впрочем, если очень долго думать о поражении, можно сойти с ума. Важно проанализировать игру, понять чего не хватило и почему команда не сумела выиграть. Затем надо поехать в отпуск, побыть с родными, отдохнуть перед новыми спортивными вызовами. Они обязательно появятся, лучше быть к ним готовым. Если бы тяжело ни было, всегда стоит двигаться дальше.

Советы от Андрея Михнова

  • Много тренироваться. Очень много.

Надо ежедневно совершенствовать свою физическую форму, посещать тренажерный зал, бегать, на даче бросать шайбы в каркасные ворота. Регулярное оттачивания мастерства - не прихоть, а реальность, которую должны принять все спортсмены. Время очень быстро проходит, в спортивной карьере нет места инерции и усталости. Успех хоккеиста примерно на 80% зависит от кропотливой работы. Конечно, талант тоже важный фактор. Только без тренировок и режима вряд талант удастся развить настолько сильно, чтобы получать чемпионство.

  • Концентрироваться на каждом действии.

Когда спортсмен выходит на лед, любые переживания, проблемы, сомнения, мандраж должны остаться вне катка. Надо сконцентрироваться на игре и полностью ей отдаться. Самый главный враг спортсмена - его голова, все идет от нее. Знаю по себе: входишь на лед, ноги тяжелые, руки не слушаются, мозг не думает. Через мгновение кто-то бросает в тебя шайбу, она попадает в колено - и прилетает гол в ворота фактически из-за твоей несобранности. Или получаешь серьезную травму просто, потому что не был в моменте. Таких неприятностей за карьеру может быть тысяча. Я уверен: кто умеет правильно настраивать тело и эмоциональное состояние на каждую игру, то становится настоящим профи.

  • Играть во взрослый хоккей.

Хоккей состоит из мелочей и пошаговых действий. Если ты себя запрограммировал учитывать все эти мелочи, находишь выход из любой ситуации, оттачиваешь мастерство - ты всегда будешь востребован на льду.

  • Быть командой, которая живет единой целью.

Каждый имеет желание выиграть кубок, взять чемпионство, отдать себя на 120% для победы. Надо под шайбу лечь? Все под нее летят, и неважно, ты суперзвезда, или "рабочая лошадка". Команды с сильными сыгранными коллективами и общей мечтой могут сдвинуть горы.

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