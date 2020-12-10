Андрей Михнов стал участником проекта 'Ошибиться, чтобы выиграть' от Parimatch и Na chasi

"Ошибиться, чтобы выиграть" - новый спецпроект главного мецената украинского спорта Parimatch и издание Na chasi. В рамках проекта представители украинского спорта, рассказывают о том, с чем в свое время они не справились и какие жизненные уроки усвоили из своих неудач.

Героем одного из выпусков спецпроекта стал самый опытный игрок УХЛ, форвард киевского "Сокола" и национальной сборной Украины Андрей Михнов.

Связать жизнь с хоккеем решил случайно. В детстве мы с братом часто болели, поэтому врач порекомендовал родителям приучить нас к зимним видам спорта. Мама решила отдать меня и Алексея (ред. Алексей Михнов - также известный хоккеист) на фигурное катание. С 4 лет мы осваивали ледовый каток "АТЕК" в Киеве. После нескольких месяцев тренировок отец нашел для нас хоккейную школу "Сокол". Сказал, среди двух зол для ребят "хоккей - меньшее зло, чем фигурное катание".

Не скажу, что хоккей мне сразу понравился и пришелся по душе. Для ребенка шесть раз в неделю просыпаться в пятый утра, ехать на тренировку, отовсюду тянуть за собой огромный рюкзак - сомнительное удовольствие. Впрочем я не заметил, как этот вид спорта меня затянул.

В 13-летнем возрасте заметил: хоккейная инфраструктура Киева перестала соответствовать моим профессиональным потребностям. Ледовые катки изнашивались, тренеры увольнялись из-за невысоких зарплат. В 14 лет мне предложили переехать в Ярославль. В то время там мой брат уже жил и тренировался. Я часто подсознательно тянулся за Алексеем. Он всегда ярко играл, был лидером в своем клубе, много забивал. Хотелось на него равняться и достигать таких же успехов.

Вот я и решил, почему бы не попробовать себя на новом месте. Помню, как попал в среду, где все мои спортивные базовые потребности были учтены - тренировки, тренажерный зал, питание. Действовал только один принцип: ничто не должно нас отвлекать от игры и работы над собой. Думаю, это повлияло на мое мировоззрение. За год я уже играл в высшей лиге за клуб "ЦСКА", который возглавлял легендарный тренер и хоккеист Виктор Тихонов.

Вспоминаю, как я гордился, что в подростковом возрасте сумел пробиться в настоящую команду мастеров. Это головокружение от успеха привело к моей первой и единственной звездной болезни. Почувствовав прорыв, я стал меньше выкладываться на тренировках, катался такой важный на льду, как сам бог. По факту, я терял уникальный шанс оттачивать навыки. Тогда я еще не знал, что чем больше выкладываешься на тренировках, тем лучше может стать твоя карьера.

Перед 16-летием по совету агента я решил попробовать свои силы в Канаде. Первый год за океаном выдался неплохим. Я откатал сезон за Sudbury Wolves, съездил поиграть со звездами в известной юниорской лиге "Хоккейная лига Онтарио". Далее наступил период травм. Я редко выходил на лед, плюс узнал, что меня хотят оставить еще на один сезон в канадской юниорской лиге. Во время телефонного разговора брат как-то сказал: "Хватит играть со сверстниками. Возвращайся". К тому времени у меня уже были предложения из суперлиги РФ, хотелось зарабатывать деньги, бороться с "мужиками", конкурировать на равных с мировыми профи. Решил, Канада станет промежуточным периодом в моей карьере.

Только сейчас понимаю, что возможно я погорячился. Вернуться можно было всегда. Зато мне стоило потерпеть год-два, попробовать пробиться в лучшие канадские клубы, заявить о себе - и посмотреть, как сложится заокеанская карьера. Или жалею я? Ранее много думал, сделал тогда я правильный выбор. Повзрослел и понял: ну не в силах я переиграть прошлое, зачем жалеть и постоянно прокручивать это в голове. В конце концов, я доволен тем, как сложилась моя карьера и вне Канадой. Я играл за десятки украинских, белорусских, польских клубов. Боролся за Сборную Украины по хоккею. Это многого стоит.

Попал в сборную Украины я так же случайно, как в профессию. После товарищеского турнира в Киеве мне предложили попробовать свои силы в сборной. С тех пор я стал участником чемпионатов мира 2006, 2009, 2010 и 2011 годов, сыграв 21 матч. Забил 7 голов, отдал 13 результативных передач.

Хотя мы часто терпели поражения. Самое обидное для меня, не когда сборная проиграет - а когда вылетает из второй группы в третью. Проигрывать сильнейшим командам мира не так обидно. Ты чувствуешь, что делаешь все, что в твоих силах. Поражения вообще побуждают меня действовать. Особенно, если после игры я как нападающий не могу вспомнить, был ли у меня хотя бы один момент для взятия ворот. Когда осознаю, что условно на игре "взял выходной", в следующий раз выхожу на лед заряжен и мотивирован заносить шайбу в ворота.

В целом я считаю, что сборная Украины по хоккею может быть мощнее. Что для этого нужно? Очень сильный чемпионат и высококлассные игроки. Универсальный способ привлечь топ-хоккеистов: инвестировать в современную инфраструктуру, предложить высокие зарплаты, создать конкурентную среду. Соответственно, украинцы будут играть против сильных соперников, становиться более опытными и профессиональными, бороться за первенство с другими странами.

С РФ я выехал, когда начались проблемы со здоровьем. Не мог через эти обстоятельства получить допуск. Начал играть в Беларуси среднего клуб "Металлург Жлобин", где удалось себя проявить. Потом меня пригласили играть за топовый белорусский клуб "Юность", которому я посвятил три года жизни и карьеры.

Наша команда завоевала первенство на Чемпионате Беларуси по хоккею, дважды занимала 2-е место в финале выиграла континентальный кубок. Потом я год играл в составе польского клуба "Тыхы". Мы также стали чемпионом Польши.

И вот пандемия подбросила мне шанс поиграть в Украине. Представьте, после 20-летнего перерыва я таки вернулся в киевский клуб "Сокол". Когда принимал это решение, думал: "Хочу кайфануть и наконец поиграю дома".

Сейчас все силы и мысли направляю на то, чтобы наша команда взяла кубок Чемпионата Украины. Чтобы это произошло, поставили себе задачу №1 - попасть в плей-офф. Перед плей-оффом мы проанализируем наши позиции в турнирной таблице, определимся с дальнейшей стратегией игры. Вообще, когда играешь в молодой команде, то выходишь на матч не с установкой "надо чемпионство", а с мотивацией выиграть именно этот поединок. Потому команде надо сыграться, оценить сильные и слабые стороны. Именно каждая победа добавляет нам уверенности в своих силах и понимание, что все только в наших руках.

Сейчас все силы и мысли направляю на то, чтобы наша команда взяла кубок Чемпионата Украины

Одновременно следует работать над своим отношением к ошибкам. Самое обидное проигрывать финал. Со мной такое случалось трижды за карьеру. Ты столько всего прошел, столько усилий приложил, чтобы поднять этот кубок. Победа буквально на горизонте. А тут бац - и проиграешь. После таких проигрышей минимум несколько дней чувствуешь сильное опустошение.

Впрочем, если очень долго думать о поражении, можно сойти с ума. Важно проанализировать игру, понять чего не хватило и почему команда не сумела выиграть. Затем надо поехать в отпуск, побыть с родными, отдохнуть перед новыми спортивными вызовами. Они обязательно появятся, лучше быть к ним готовым. Если бы тяжело ни было, всегда стоит двигаться дальше.

Много тренироваться. Очень много.

Надо ежедневно совершенствовать свою физическую форму, посещать тренажерный зал, бегать, на даче бросать шайбы в каркасные ворота. Регулярное оттачивания мастерства - не прихоть, а реальность, которую должны принять все спортсмены. Время очень быстро проходит, в спортивной карьере нет места инерции и усталости. Успех хоккеиста примерно на 80% зависит от кропотливой работы. Конечно, талант тоже важный фактор. Только без тренировок и режима вряд талант удастся развить настолько сильно, чтобы получать чемпионство.

Концентрироваться на каждом действии.

Когда спортсмен выходит на лед, любые переживания, проблемы, сомнения, мандраж должны остаться вне катка. Надо сконцентрироваться на игре и полностью ей отдаться. Самый главный враг спортсмена - его голова, все идет от нее. Знаю по себе: входишь на лед, ноги тяжелые, руки не слушаются, мозг не думает. Через мгновение кто-то бросает в тебя шайбу, она попадает в колено - и прилетает гол в ворота фактически из-за твоей несобранности. Или получаешь серьезную травму просто, потому что не был в моменте. Таких неприятностей за карьеру может быть тысяча. Я уверен: кто умеет правильно настраивать тело и эмоциональное состояние на каждую игру, то становится настоящим профи.

Играть во взрослый хоккей.

Хоккей состоит из мелочей и пошаговых действий. Если ты себя запрограммировал учитывать все эти мелочи, находишь выход из любой ситуации, оттачиваешь мастерство - ты всегда будешь востребован на льду.

Быть командой, которая живет единой целью.

Каждый имеет желание выиграть кубок, взять чемпионство, отдать себя на 120% для победы. Надо под шайбу лечь? Все под нее летят, и неважно, ты суперзвезда, или "рабочая лошадка". Команды с сильными сыгранными коллективами и общей мечтой могут сдвинуть горы.