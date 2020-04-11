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11 апреля • обновлено в 22:17
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25-летний игрок НХЛ Колби Кейв умер в реанимации

4.2т
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Нападающий хоккейного клуба "Эдмонтон" Колби Кейв скончался в возрасте 25 лет.

Колби Кейв с женой Эмили

Колби Кейв с женой Эмили

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7 апреля канадец был введен в искусственную кому после кровоизлияния в мозг. Через день он перенес операцию по извлечению коллоидной кисты, которая провоцировала давление на мозг.

"С большой грустью сообщаем о том, что наш Колби Кейв умер этим утром. Я и наши семьи шокированы этой новостью. Мы любили Колби, его любили друзья, все хоккейное сообщество и многие другие. Мы благодарим всех за их молитвы в это тяжелое время", - приводит пресс-служба Эдмонтона слова Эмили.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Кейв провел 11 матчей за основную команду Эдмонтона, забив один гол, при показателе полезности "-3" и четырех минутах штрафного времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля заслуженный тренер Украины по прыжкам в воду Михаил Угрюмов скончался в одной из киевских клиник.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
НХЛ
Место
Канада
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