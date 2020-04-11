Нападающий хоккейного клуба "Эдмонтон" Колби Кейв скончался в возрасте 25 лет.

Колби Кейв с женой Эмили Instagram

7 апреля канадец был введен в искусственную кому после кровоизлияния в мозг. Через день он перенес операцию по извлечению коллоидной кисты, которая провоцировала давление на мозг.

"С большой грустью сообщаем о том, что наш Колби Кейв умер этим утром. Я и наши семьи шокированы этой новостью. Мы любили Колби, его любили друзья, все хоккейное сообщество и многие другие. Мы благодарим всех за их молитвы в это тяжелое время", - приводит пресс-служба Эдмонтона слова Эмили.

Rest in peace, Colby Cave. 🖤 https://t.co/oHBUdNAGII — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 11, 2020

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Кейв провел 11 матчей за основную команду Эдмонтона, забив один гол, при показателе полезности "-3" и четырех минутах штрафного времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля заслуженный тренер Украины по прыжкам в воду Михаил Угрюмов скончался в одной из киевских клиник.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!