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23 апреля • обновлено в 12:02
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"Хочу унизить тебя": Уткин снова вызвал Соловьева на баттл, назвав того фашистом

3.3т
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Российский комментатор Василий Уткин снова вызвал пропагандиста Владимира Соловьева на Versus Buttle.

Спортивный журналист записал новое видеообращение к оппоненту, которого, в частности обозвал фашистом.

"Очень важно отдавать себе отчет в том, с кем ты связываешься. Вова, ты этого недооценил. Я с тобой не на базаре гавкаться пришел. Я хочу унизить тебя. Тебя вызвали на баттл. По законам Versus. Это не означает, что ты рэпер. Я это сделал потому, что хочу, чтобы после этого выпуска в YouTube прошла всеобщая перепись русскоязычных ботов. А они все придут за тебя голосовать. И совершенно очевидно, что никто больше этого делать не будет. Думаю, даже не все твои дочери тебя поддержат. Так что выходи на баттл. Или сиди в своем бункере, кидайся г*вном на стены. Сиди в бункере, как настоящий фашист. Ты же поклонник Муссолини, сколько ты о нем рассказывал..." – заявил Уткин.

Как сообщал OBOZREVATEL, конфликт Уткина и Соловьева начался с того, что Василий обвинил правительство России в предательстве малого бизнеса во время пандемии коронавируса.

Соловьев в ответ вылил множество оскорблений на комментатора, вспомнив о Киеве.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Владимир Соловьев Василий Уткин
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ай Моська...)))
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