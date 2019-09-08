Хабиб задушил соперника: спортивные итоги 7 сентября

Хабиб задушил Порье в чемпионском бою UFC, а Украина добыла разгромную победу в отборе Евро-2020. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы 7 сентября.

Кроме того, сборная Украины совершила эмоциональный поступок после матча с Литвой и стадион в Литве фантастически исполнил гимн Украины перед матчем отбора Евро-2020.

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