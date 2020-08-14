Хабиб высказался о протестах в Беларуси, упомянув войну

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию в Беларуси, пожелав стране и ее гражданам мирного неба над головой.

"Я не могу понять, что там происходит. Думаю, что я, как и все, кто здесь находится, не могут понять истинную причину происходящего. Я желаю им мирного неба над головой, потому что мир намного лучше, чем война. Я думаю, что там уже какие-то потери есть. Кого-то сажают (в тюрму. – Ред.). Не хотел бы какую-то политическую оценку давать. Просто хочу пожелать для братского народа мира и здоровья", – заявил россиянин во время пресс-конференции в Москве.

Отметим, что Хабиб впервые пообщался с журналистами после смерти своего отца. Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Иван Редкач жестко раскритиковал Александра Лукашенко на фоне событий, которые развернулись в Беларуси.

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