Знаменитого украинского боксера нокаутировали и отобрали титул: спортивные итоги 19 октября

Знаменитый украинский боксер Александр Гвоздик нокаутом проиграл в чемпионском бою с россиянином Бетербиевым и был госпитализирован после поединка.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 19 октября.

Кроме того, в сети едко отреагировали на поражение Гвоздика и "пьяный" Усик достал Ломаченко перед боем Гвоздика. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Гвоздик нокаутом проиграл в чемпионском бою

"Надо больше Шария смотреть": в сети едко отреагировали на поражение Гвоздика

"Пьяный" Усик достал Ломаченко перед боем Гвоздика - опубликовано видео

"Нет силы": Усику в супертяжах поставили "фатальный диагноз"

Гвоздик - Бетербиев: появилось видео нокаута

"Должен был кто-то уйти": Бетербиев поблагодарил Украину после победы над Гвоздиком

Бой Гвоздик - Бетербиев: опубликована впечатляющая статистика ударов

Гвоздик госпитализирован после боя с Бетербиевым

Тайсон Фьюри столкнулся с Усиком перед боем Гвоздик - Бетербиев

Гвоздик - Бетербиев: стало известно, кто побеждал по очкам

Известная фитнес-модель удивила голым фото с волосатой грудью

Непобедимый боксер нокаутом повесил соперника на канаты - опубликовано видео

О спорте и не только – в нашем Instagram!