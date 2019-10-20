Знаменитого украинского боксера нокаутировали и отобрали титул: спортивные итоги 19 октября

Знаменитый украинский боксер Александр Гвоздик нокаутом проиграл в чемпионском бою с россиянином Бетербиевым и был госпитализирован после поединка.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 19 октября.
Кроме того, в сети едко отреагировали на поражение Гвоздика и "пьяный" Усик достал Ломаченко перед боем Гвоздика. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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