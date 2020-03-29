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29 марта • обновлено в 09:31
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Губерниев "похоронил" Россию: спортивные итоги 28 марта

1.8т
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев словами "нам скоро п...ц" описал, что происходит в России из-за коронавируса. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 28 марта.

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Кроме того, итальянский тренер сделал тату с флагом и гербом Украины от любви к нашей стране, а Криштиану Роналду купил Bugatti Centodieci за 10 млн евро. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Губерниев описал, что происходит в России из-за коронавируса

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Мой господин
Мой господин
Каждый день одно и тоже,обосс,самому то не надоело???
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