Губерниев "похоронил" Россию: спортивные итоги 28 марта

Известный комментатор Дмитрий Губерниев словами "нам скоро п...ц" описал, что происходит в России из-за коронавируса. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 28 марта.
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Кроме того, итальянский тренер сделал тату с флагом и гербом Украины от любви к нашей стране, а Криштиану Роналду купил Bugatti Centodieci за 10 млн евро. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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