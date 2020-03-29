Губерниев "похоронил" Россию: спортивные итоги 28 марта

Известный комментатор Дмитрий Губерниев словами "нам скоро п...ц" описал, что происходит в России из-за коронавируса. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 28 марта.

Новости спорта

Кроме того, итальянский тренер сделал тату с флагом и гербом Украины от любви к нашей стране, а Криштиану Роналду купил Bugatti Centodieci за 10 млн евро. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Губерниев описал, что происходит в России из-за коронавируса

Итальянский тренер сделал тату с флагом и гербом Украины от любви к нашей стране

Криштиану Роналду купил Bugatti Centodieci за 10 млн евро

Российская чемпионка оказалась элитной проституткой

Ломаченко призвал православных рисовать кресты на дверях от коронавируса

Футбольная фанатка и модель Playboy из России заскучала на карантине

Вечеринка хоккеистов завершилась изнасилованием

В "Валенсии" выявлено масштабное заражение коронавирусом

Шевченко закрыт на карантине в Лондоне

Подруга Дениса Суареса снялась в откровенной фотосессии

Девушка-боец MMA вышла на улицу на тренировку в белье

Шевченко сказал, что нельзя делать при коронавирусе, упомянув Чернобыль

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!