Грязное, мерзкое, жирное: Соловьев отметился новой дерзостью в адрес Уткина

Российский пропагандист Владимир Соловьев засыпал комментатор Василия Уткина новыми оскорблениями.

Журналист обвинил своего оппонента по громкому интернет-конфликту в поборах.

"Почему я говорю, что Вася – ничтожество? Он же мне так и не позвонил. Ты же бзд*шь позвонить мне в эфир, у тебя же есть мой мобильный телефон. Ты же только языком своим грязным... Вась, а ты помнишь, как ты ходил и вымогал у руководителей клубов деньги, чтобы хорошо о них говорить? Вася, ты грязное, мерзкое создание. Вася, мне наплевать на твою ориентацию, живи с кем хочешь. Но ты же всегда вымогал деньги. Еще раз тебе говорю: мужики не на баттлы ходят. У тебя есть мой телефон. Позвони, договоримся, огребешь. Жирная тушка, выдави из себя что-нибудь", – заявил Соловьев в эфире своего YouTube-канала, передает Sports.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, конфликт Соловьева и Уткина разгорелся после того, как Василий обвинил в предательстве правительство России во время пандемии коронавируса. Он так же напомнил сопернику, как тот прячется от проблем в Италии и вызвал того на Versus Buttle.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!