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27 мая • обновлено в 10:08
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Грицай указал Усику и Ломаченко на важную деталь: спортивные итоги 26 мая

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Чемпион Украины по бодибилдингу Любомир Шкодзинский покончил жизнь самоубийством, а борец Богдан Грицай указал Александру Усику и Василию Ломаченко на важную деталь,

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 26 мая.

Кроме того, 18-летняя дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна поразила своей красотой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Чемпион Украины по бодибилдингу Любомир Шкодзинский покончил жизнь самоубийством

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
MMA Премьер-лига Украины
Персоны
Игорь Суркис Василий Ломаченко Александр Усик Богдан Грицай
Тег
ФК Динамо Киев
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