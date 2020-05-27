Грицай указал Усику и Ломаченко на важную деталь: спортивные итоги 26 мая

Чемпион Украины по бодибилдингу Любомир Шкодзинский покончил жизнь самоубийством, а борец Богдан Грицай указал Александру Усику и Василию Ломаченко на важную деталь,

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 26 мая.

Кроме того, 18-летняя дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна поразила своей красотой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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