Грицай сказал, кого должны благодарить Усик и Ломаченко

Михаил Морозов Спорт 13:37, 26.05.2020

Украинский борец Богдан Грицай заявил, что спортсмены, в том числе Александр Усик и Василий Ломаченко, должны благодарить украинских воинов за возможность и дальше тренироваться.

"Украина находится в стадии развития. Мы сделали большой шаг от российской нечисти. Наши воины нас защищают, я очень им благодарен, поскольку могу продолжать тренироваться. Если бы не они, то ни я, ни Александр Усик, ни Василий Ломаченко не смогли бы тренироваться – была бы война. Благодаря нашим воинам мы можем делать Украину такой, какой мы хотели бы ее видеть", – заявил борец в интервью на Instagram-канале PlayPro.Media.

Богдан Грицай
УНИАН

Напомним, что Грицай обрел известность, вызвав Усика на бой без правил в ответ на видео, в котором Александр показывает, как нокаутирует "диванного эксперта". Позже боксер заявил, что готов встретиться с борцом исключительно в ринге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грицай рассказал, чему ему удалось научить Усика и Ломаченко.

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