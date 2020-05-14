Грицай поставил ультиматум Усику и указал на вранье боксера: спортивные итоги 13 мая

Украинский борец Богдан Грицай поставил ультиматум Александру Усику и наглядно продемонстрировал проколы в заявлениях боксера.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 13 мая.
Кроме того, жена бывшего капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина снялась раздетой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Обращение к Путину: украинский борец Грицай поставил ультиматум Усику
"Переживал и гордился": бразильский экс-игрок "Динамо" Данило Силва вспомнил войну в Украине
"Что за памперс на тебе?" Украинский борец Грицай указал на проколы в обращениях Усика
"Русские используют те же слова": Грицай показал, как подло врет Усик
Беленюк предложил свою кандидатуру на бой Усика против хейтеров
Ирина Морозюк показала себя раздетой, задав риторический вопрос
"Крым – это Украина": украинский борец Грицай похвалил Усика
Самые красивые девушки у нас в Instagram!