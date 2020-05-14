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14 мая • обновлено в 16:45
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Грицай поставил ультиматум Усику и указал на вранье боксера: спортивные итоги 13 мая

4.6т
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Украинский борец Богдан Грицай поставил ультиматум Александру Усику и наглядно продемонстрировал проколы в заявлениях боксера.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 13 мая.

Кроме того, жена бывшего капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина снялась раздетой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Данило Силва Жан Беленюк Ирина Морозюк Александр Усик Богдан Грицай
Тег
ФК Динамо Киев
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