Грицай поставил ультиматум Усику и указал на вранье боксера: спортивные итоги 13 мая

Украинский борец Богдан Грицай поставил ультиматум Александру Усику и наглядно продемонстрировал проколы в заявлениях боксера.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 13 мая.

Кроме того, жена бывшего капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина снялась раздетой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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