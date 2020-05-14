Готовы к дисквалификации: Иран запретил спортсменам соревноваться с израильтянами

Михаил Морозов Спорт 17:05, 14.05.2020

Сегодня, 14 мая, парламент Ирана одобрил законопроект, который запрещает иранским спортсменам соревноваться с израильтянами.

"У нас есть идеологические принципы, согласно которым сионистский режим (Израиль) не признается суверенным государством и, соответственно, никакие спортивные соревнования против него проводиться не будут", – цитирует слова главы спортивного комитета иранского парламента Мохаммеда Азизи издание DW.

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Он также отметил, что возможные санкции по отношению к спортсменам и командам из Исламской республики никак не повлияют на это решение. Они готовы к дисквалификации и считают, что идеологические принципы страны важнее спортивных соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первая олимпийская медалистка из Ирана тхэквондистка Кимия Ализаде сбежала из страны.

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