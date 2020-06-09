Гордон объяснил слова Усика и Ломаченко об РФ: спортивные итоги 8 июня

Журналист Дмитрий Гордон объяснил пророссийские высказывания Александра Усика и Василия Ломаченко, а в СМИ появились новые данные о будущем Алексея Михайличенко в "Динамо".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 8 июня.
Кроме того, Александр Зинченко отреагировал на информацию о своем желании получить российский паспорт. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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