Главная Новости
9 июня • обновлено в 09:40
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости спорта

Гордон объяснил слова Усика и Ломаченко об РФ: спортивные итоги 8 июня

Читать материал на украинском

Журналист Дмитрий Гордон объяснил пророссийские высказывания Александра Усика и Василия Ломаченко, а в СМИ появились новые данные о будущем Алексея Михайличенко в "Динамо".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 8 июня.

Кроме того, Александр Зинченко отреагировал на информацию о своем желании получить российский паспорт. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Усик и Ломаченко запутались – Гордон объяснил любовь боксеров к "русскому миру"

Турецкий тренер согласился возглавить "Динамо" – СМИ

Зинченко отреагировал на слова о его желании получить российское гражданство

Появились новые данные о будущем Михайличенко в "Динамо"

Зинченко готовят перемены в "Манчестер Сити"

Стало известно о новом тренере в сборной Украины

Те, кто уехал из России, останавливаются в развитии – знаменитая теннисистка

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Александр Зинченко Алексей Михайличенко Дмитрий Гордон Василий Ломаченко Александр Усик
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Спорт

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 27 856.

    Вылечились: 12 412. Умерли: 810.

  • В мире заболели более 7,1 млн человек, погибли – больше 407 тысяч.

  • В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она становится все хуже.

  • Минздрав назвал регионы Украины, не готовые к ослаблению карантина.

  • Ученые выяснили, что каждый пятый зараженный COVID-19 является суперраспространителем.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Валенсия
VS
Леванте
Тотал больше 3
1.94 Сделать ставку
Гранада
VS
Хетафе
Тотал меньше 2
1.74 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Лейпциг
Обе забьют и тотал больше 3.5
2.06 Сделать ставку
Белененсеш
VS
Гимарайнш
Белененсеш не проиграет
2.08 Сделать ставку
Севилья
VS
Бетис
Обе забьют
1.80 Сделать ставку
forZe
VS
FATE
Победа forZe с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
SMASH
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.65 Сделать ставку
BIG
VS
FaZe
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
G2
VS
NaVi
Победа NaVi
1.70 Сделать ставку
Astralis
VS
NiP
Победа NiP
1.70 Сделать ставку