Гордон объяснил слова Усика и Ломаченко об РФ: спортивные итоги 8 июня

Журналист Дмитрий Гордон объяснил пророссийские высказывания Александра Усика и Василия Ломаченко, а в СМИ появились новые данные о будущем Алексея Михайличенко в "Динамо".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 8 июня.

Кроме того, Александр Зинченко отреагировал на информацию о своем желании получить российский паспорт. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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