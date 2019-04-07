Главными проблемами спорта назвали россиян и трансгендеров

Серебряный призер Олимпиады 1980 года, британская пловчиха Шэррон Дэйвис главной проблемой современного спорта посчитала российских спортсменов, нечестным путем завоевывающих медали.

Шарон Дэвис (слева) The Time

"Мы это знаем из того, что русские натворили в Сочи-2014. Если бы я была Владимиром Путиным, то я бы отобрала лучших трансгендеров и сказала бы им: "Вы должны привезти огромный мешок медалей, причем вы даже правила нарушать не будете", — добавила она.

Второй проблемой экс-пловчиха назвала трансгендеров, которые разрушают женский спорт, так как имеют преимущество перед обычными спортсменками. Она посчитала, что если атлету не нужно будет делать операцию, а лишь принимать препараты, понижающие уровень тестостерона, то медали в женских соревнованиях всегда будут за ними, пишет The Times.

Новости От российских спортсменов потребовали вернуть олимпийские медали

Напомним, что следственный комитет Российской Федерации назвал бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова главным виновным в манипуляциях с допинг-пробами спортсменов.

16 ноября 2017 года Всемирное антидопинговое агентство отказалось восстанавливать членство России в организации. В WADA в очередной раз заявили о наличии в России государственной системы допинга.

Позже Россию отстранили от Олипиады-2018.

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