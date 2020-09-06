Главный тренер сборной Испании предсказал будущее "Барселоны" без Месси

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике в интервью Mundo Deportivo рассказал, что в будущем ожидает "Барселону", когда ее нападающий Лионель Месси когда-либо уйдет.

По его мнению, каталонский клуб продолжит выигрывать трофеи.

"Лео в свое время заставил "Барсу" расти в геометрической прогрессии. Если бы сейчас Месси остался добровольно, это было бы гораздо лучше для всех. Но и без него клуб продолжит выигрывать титулы, а Лионель будет оставаться таким же прекрасным футболистом, демонстрируя потрясающий уровень игры", – признался тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 33-летний капитан сборной Аргентины, выступавший в каталонском клубе на протяжении 20 лет, в конце августа уведомил "Барселону", что он намеревался уйти бесплатно.

"Барса" отказалась признать досрочный разрыв в контракте, заявив, что момент для его использования прошел в июне. Переговоры обеих сторон зашли в тупик.

Чтобы не доводить дело до суда, аргентинец принял решение продолжить выступление в "Барсе".

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