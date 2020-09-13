Глава UFC о казни чемпиона в Иране: был только один способ помочь

Президент UFC Дана Уайт заявил, что звонил президенту США ради сохранения жизни приговоренного к казни чемпиона Ирана по греко-римской борьбе Навида Афкари, так как это был единственный способ спасения.

Известный спортивный журналист Аарон Бронстетер у себя в Twitter пересказал разговор Уайта с Дональдом Трампом

"Я позвонил президенту, рассказал ему об этом, и он сказал: "Против них уже есть санкции, и просто нет возможности помочь. Но я посмотрю, что смогу сделать". Я знаю, что он предпринял кое-что негласное и пытался помочь", – сказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата.

Уайт отметил, что мировая спортивная общественность подняла много шума, были привлечены ведущие СМИ, за иранского борца просили влиятельнейшие люди мира.

"Но это никак не помогло. Это печально. Был только один способ помочь — через президента Соединенных Штатов. Я попытался", – констатировал Уайт.

Дана Уайт пытался спасти Навида Афкари Twitter Аарона Бронстетера

Как сообщал OBOZREVATEL, Афкари был казнен в субботу, 12 сентября. Ему инкриминировали убийство охранника во время протестов против экономической политики Ирана в 2018 году. Сам борец свою вину отрицал.

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