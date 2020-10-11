Где смотреть онлайн Россия – Турция: расписание трансляций Лиги наций

Сборная России по футболу в воскресенье, 11 октября, проведет свой третий матч в Лиге наций УЕФА.

Подопечные Станислава Черчесова в Москве на "ВТБ Арене" сыграют с командой Турции. Начало в 21:45.

Увидеть поединок Россия – Турция можно будет в эфире "Первого канала" России и специализированного "Матч! Премьер", где показ игры будет сопровождаться аналитической студией. Кроме того, трансляция в записи в 00:30 12 октября будет доступна на канале "Матч ТВ".

Согласно регламенту турнира, команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая намечена на июнь 2021 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября сборная России провела матч 1-го тура против Сербии. Поединок в Москве завершился со счетом 3:1. Во 2-м туре команда РФ одолела Венгрию (3:2) и является единоличным лидером группы.

Несколько дней назад в товарищеском поединке россияне уступили Швеции (1:2).