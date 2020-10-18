Где смотреть Динамо – Ювентус: расписание трансляций Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во вторник, 20 октября, сыграет в 1-м туре Лиги чемпионов УЕФА против итальянского "Ювентуса".

Поединок на столичном НСК "Олимпийский" начнется в 20:00 и пройдет со зрителями. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию игры Динамо – Ювентус.

Увидеть битву можно будет в эфире украинского специализированного телеканала "Футбол 1", где показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией. Кроме того, трансляции в своих эфирных сетках запланировали российские "Матч! Премьер", "Матч! Футбол 2" и "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне еврокубковой встречи "Динамо" в гостях со счетом 2:0 обыграло львовский "Рух". Один из забитых мячей киевлян получился настоящим шедевром.

Отметим, что "Ювентус" ушел на самоизоляцию за шесть дней до первого тура ЛЧ. Ранее стало известно о положительном тесте звезды туринской команды Криштиану Роналду, который не сможет сыграть с "Динамо".