Футболисты "Шахтера" оценили результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Нападающий Жуниор Мораес, защитники Валерий Бондарь и Николай Матвиенко в интервью tribuna.com прокомментировали результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов .

"Шахтер" попал в группу С, где сыграет с "Реалом", "Интером" и "Боруссией" Менхенгладбах.

"Будет очень тяжело. Надо показать наш футбол. Нельзя ошибаться, нужно играть отлично, тогда получится выйти из группы. Очень сильная группа. Я еще не играл против "Реала" и менхенгладбахской "Борусии". Будет интересно. Я люблю играть против соперников топового уровня", – отметил Мораес.

"Это Лига чемпионов, здесь не бывает слабых команд. У нас группа смерти, это добавит силы и мотивации, что нужно выходить в каждом матче и выкладываться на 200%. Если выбирать между "Реалом" и "Порту", конечно, лучше бы попался Порту. Но попался "Реал". Я хотел, чтобы нам попался "Ювентус", чтобы не было итальянских команд из третьей корзины. Но жеребьевка прошла так", – отметил Бондарь.

"Если говорить объективно, то одна из самых сложных групп попалась. Но тем интереснее играть с такими соперниками. С кем, если не с ними играть, учиться. Мы хотим эти матчи. Единственная проблема – мы не так много играем, как они, у них есть небольшое преимущество", – заявил Матвиенко.

Напомним, что своих соперников по групповом этапу ЛЧ получило и киевское "Динамо".