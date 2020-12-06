Английскую футболистку выгнали из команды после публикации неподобающих видео, а "Шахтер" со счетом 5:1 разгромно победил в Премьер-лиге Украины.

Кроме того, у знаменитого игрока НБА от коронавируса умерло семь членов семьи и Селезнев признался, что сказал бы Андрею Шевченко один на один без свидетелей

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 5 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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