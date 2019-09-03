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3 сентября • обновлено в 19:46
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Футболистка сборной Украины похвасталась своей девушкой из России - фото пары

2.4т Читать материал на украинском

25-летняя футболистка сборной Украины Дарья Кравец во вторник, 3 сентября подписала контракт с французским "Реймсом".

Кроме демонстрации отличной игры на поле, наша соотечественница обладает эффектной внешностью и нестандартной личной жизнью

Дарья долгое время встречается с российской футболисткой ЖФК "Рязань-ВДВ" Кристиной Машковой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться фотографиями влюбленной пары.

Дарья Кравец

Дарья Кравец

Instagram

Дарья Кравец

Дарья Кравец

Instagram

Дарья Кравец

Дарья Кравец

Instagram

Дарья Кравец

Дарья Кравец

Instagram

Дарья Кравец

Дарья Кравец

Instagram

Дарья Кравец

Дарья Кравец

Instagram

Дарья Кравец

Дарья Кравец

Instagram

Дарья Кравец

Дарья Кравец

Instagram

Дарья Кравец

Дарья Кравец

Instagram

Дарья Кравец

Дарья Кравец

Instagram

Кристина Машкова

Кристина Машкова

Instagram

Кристина Машкова

Кристина Машкова

Instagram

Кристина Машкова

Кристина Машкова

Instagram

Кристина Машкова

Кристина Машкова

Instagram

Кристина Машкова и Дарья Кравец

Кристина Машкова и Дарья Кравец

Instagram

Кристина Машкова и Дарья Кравец

Кристина Машкова и Дарья Кравец

Instagram

Кристина Машкова и Дарья Кравец

Кристина Машкова и Дарья Кравец

Instagram

Кристина Машкова и Дарья Кравец

Кристина Машкова и Дарья Кравец

Instagram

Кристина Машкова и Дарья Кравец

Кристина Машкова и Дарья Кравец

Instagram

Кристина Машкова и Дарья Кравец

Кристина Машкова и Дарья Кравец

Instagram

Кристина Машкова и Дарья Кравец

Кристина Машкова и Дарья Кравец

Instagram

Кристина Машкова и Дарья Кравец

Кристина Машкова и Дарья Кравец

Instagram

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Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
По ходу , Кравец (в этой паре) - ОН.
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