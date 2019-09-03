Футболистка сборной Украины похвасталась своей девушкой из России - фото пары

25-летняя футболистка сборной Украины Дарья Кравец во вторник, 3 сентября подписала контракт с французским "Реймсом".

Кроме демонстрации отличной игры на поле, наша соотечественница обладает эффектной внешностью и нестандартной личной жизнью

Дарья долгое время встречается с российской футболисткой ЖФК "Рязань-ВДВ" Кристиной Машковой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться фотографиями влюбленной пары.

Дарья Кравец Instagram

Дарья Кравец Instagram

Дарья Кравец Instagram

Дарья Кравец Instagram

Дарья Кравец Instagram

Дарья Кравец Instagram

Дарья Кравец Instagram

Дарья Кравец Instagram

Дарья Кравец Instagram

Дарья Кравец Instagram

Кристина Машкова Instagram

Кристина Машкова Instagram

Кристина Машкова Instagram

Кристина Машкова Instagram

Кристина Машкова и Дарья Кравец Instagram

Кристина Машкова и Дарья Кравец Instagram

Кристина Машкова и Дарья Кравец Instagram

Кристина Машкова и Дарья Кравец Instagram

Кристина Машкова и Дарья Кравец Instagram

Кристина Машкова и Дарья Кравец Instagram

Кристина Машкова и Дарья Кравец Instagram

Кристина Машкова и Дарья Кравец Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер киевского футбольного клуба восхитила сеть своей красотой. Девушка стала настоящей звездой после того, как великолепно проявила себя в женском чемпионате Украины.

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