Футболист "Десны" забил "Динамо" невероятный победный гол на последних секундах

Динамо на последних секундах пропустило гол от Десны. Кадр из трансляции

Защитник черниговской "Десны" Андрей Гитченко отметился невероятным ударом в матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге против "Динамо".

35-летний киевлянин забил на 2-й дополнительной минуте, вырвав победу для своего клуба.

Вышедший на замену Леван Арвеладзе точно подал с углового и Гитченко по фантастической траектории отправил мяч четко в ворота Бущана.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок "Десна" - "Динамо" прошел в Чернигове и сенсационно завершился со счетом 3:2.

Накануне донецкий "Шахтер" уже в статусе действующего чемпиона страны сыграл вничью с луганской "Зарей". По окончанию матча состоялась торжественная церемония награждения, после которой Луиш Каштру дал пресс-конференцию, упомянув "Динамо".