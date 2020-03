Полузащитник ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордан Флорес отметился фантастическим ударом в гостевом матче четвертого тура национального первенства против "Шемрока".

После подачи углового в середине первого тайма 24-летний уроженец Уигана настолько эффектно приложился с разворота по мячу, что едва не порвал сетку ворот. Кожаная сфера словно из пушки влетела точно в дальний угол.

Забитый мяч игрока "Дандолка" уже оценили в ФИФА, предложив номинировать его на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую за лучший гол года.

😱 A potential candidate for the #Puskas Award?



👏 Take a bow, Jordan Flores



🚀 Will we see this stunner nominated at #TheBest?pic.twitter.com/TZgF8asFzX