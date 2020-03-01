Полузащитник ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордан Флорес отметился фантастическим ударом в гостевом матче четвертого тура национального первенства против "Шемрока".
После подачи углового в середине первого тайма 24-летний уроженец Уигана настолько эффектно приложился с разворота по мячу, что едва не порвал сетку ворот. Кожаная сфера словно из пушки влетела точно в дальний угол.
Забитый мяч игрока "Дандолка" уже оценили в ФИФА, предложив номинировать его на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую за лучший гол года.
😱 A potential candidate for the #Puskas Award?— FIFA.com (@FIFAcom) February 28, 2020
👏 Take a bow, Jordan Flores
🚀 Will we see this stunner nominated at #TheBest?pic.twitter.com/TZgF8asFzX
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля нападающий "Динамо" Виталий Буяльский отметился шедевральным взятием ворот в матче 19-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против полтавской "Ворсклы".
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