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1 марта • обновлено в 18:28
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Футболист "Дандолка" Джордан Флорес забил невероятный гол с разворота

4.2т
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Полузащитник ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордан Флорес отметился фантастическим ударом в гостевом матче четвертого тура национального первенства против "Шемрока".

После подачи углового в середине первого тайма 24-летний уроженец Уигана настолько эффектно приложился с разворота по мячу, что едва не порвал сетку ворот. Кожаная сфера словно из пушки влетела точно в дальний угол.

Забитый мяч игрока "Дандолка" уже оценили в ФИФА, предложив номинировать его на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую за лучший гол года.

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Голкипер спас ворота и тут же забил гол: футбольный матч завершился фантастической развязкой

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля нападающий "Динамо" Виталий Буяльский отметился шедевральным взятием ворот в матче 19-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против полтавской "Ворсклы".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Ирландия
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