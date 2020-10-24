Спортивные сайты (Sport.ua и др.) со ссылкой, в частности, на Sky News пестрят заголовками о грядущей революции в европейском футболе: суперлига топ-команд заменит Лигу чемпионов!

Сообщают, что в Европе зреет "заговор" с участием самых богатых футбольных клубов, которые собираются создать новый турнир, причем под эгидой не европейского УЕФА, а непосредственно ФИФА! Это будет называться "Европейская Премьер-лига" (ЕПЛ). Европейская, но как бы мирового значения.

Уже на старте она будет иметь финансирование в размере ни много ни мало 6 миллиардов долларов.

Для сравнения: Лига Чемпионов УЕФА и ее же, УЕФА, Лига Европы сокращают свои призовые фонды соответственно до 1950 миллионов и 560 миллионов — правда, евро.

То есть финансирование нового турнира будет в 2 с лишним раза щедрее суммы призовых фондов — ЛЧ и ЛЕ, вместе взятых!

Команды из стран "первой европятерки" — Испании, Англии, Италии, Германии, Франции — и собираются стать учредителями ЕПЛ. Ориентировочная дата начала нового проекта — 2022 год.

В турнире, как ожидается, примут участие либо 16, либо 18 команд. Матчи будут проводиться в течение европейского сезона "осень-весна" (30 или 34 игры для каждой команды).

Клубы, занявшие первые места в Лиге, затем по стандартной системе с выбыванием определят победителя.

Среди предполагаемых участников — "Реал", "Барселона", "Атлетико"; "Ливерпуль", оба "Манчестера", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм"; "Ювентус"; "Бавария" и "ПСЖ". Видимо, еще добавятся несколько итальянских и, возможно, немецких клубов.

Новый турнир может уничтожить Лигу чемпионов, а официальное объявление подробностей возможно уже в конце текущего месяца.

Разумеется, украинские клубы туда никто (по крайней мере, пока) отправлять не планирует. Главное утешение — российские тоже. Как собственно, и всех других стран, кроме "первой пятерки". Той самой, на которую за последний 21 сезон (1999/2000–2019/2020), прошедший после "внепланового" выхода киевского "Динамо" в полуфинал "их" Лиги Чемпионов, приходятся 149 из 168 мест в четвертьфиналах этих лет. А на всю остальную Европу приходятся, стало быть, только оставшиеся 19: в 2 сезонах (2011/2012 и 2018/2019) — по 2, в 15 сезонах — ровно по 1 (как бы месту в резервации!) и в 4 (2013/2014, 2016/2017, 2017/2018 и 2019/2020) — ни одной!

Это, впрочем, и неудивительно: по стоимости состава — согласно трансфермаркт-немецким данным — даже наш самый богатый "Шахтер" был бы в Английской Премьер-Лиге лишь 19-м, в итальянской "Серии А" — 14-м, в испанской "Ла-Лиге" — 11-м; киевское "Динамо" в АПЛ по этому показателю не попало бы вообще, в "Серии А" было бы 17-м–18-м, у испанцев — 14-м.

Что уж тут говорить о нашем "третьем призере" по цене состава — луганской "Заре": самый крутой чемпионат, куда она могла бы попасть, если бы их участники определялись по цене состава,— португальский, да и там она была бы только 10-й. В Англии же она оказалась бы по стоимости даже в более низком дивизионе — Чемпионшипе — только 21-й, то есть в общеанглийской ценовой иерархии — лишь 41-й. А тот же "Лестер" — на 33 позиции выше (это если считать только английские клубы!) да почти в 30 раз дороже.

Соответственно и в таблице коэффициентов УЕФА, по которой определяется представительство стран в евротурнирах согласно достижениям их клубов, Украина, хоть и находится на 11-м (относительно почетном!) месте, отстает "по цифре рейтинга" от идущей всего лишь 4-й Германии больше, чем опережает Андорру или Сан-Марино. Аналогично до Франции нам — по той же таблице — дальше, чем до нас Лихтенштейну. То есть к карликам мы ближе, чем к гигантам.

С учетом сказанного — готовящаяся к зачатию новая суперпуперлига это, безусловно, турнир не наш. И даже, видимо, не португальцев с бельгийцами, австрийцами, еще одних даже не называю. "Первой пятерке" надоело выделять места "прочей Европе" даже в резервации.

Когда "Бавария" уничтожает "Барселону", умножая ее на 0, точнее — на 8:2, это хоть и ужасно для "Барселоны", но все равно — между ними, "великими", их внутренние разборки. А вот когда, к примеру, звездный сверхдорогой сверхтитулованный "Реал" проигрывает дома, к примеру, юношам из "Шахтера", оставшегося без 9 игроков основы и выпустившего тех, среди кого не все успели сыграть даже в чемпионате Украины,— это истинный позор и полное деклассирование (понимающие — понимают), это бьет даже не столько по "Реалу", сколько вообще по "их" зажравшемуся футболу: а чего же он, дорогущий, действительно в таком случает стоит?

Не гол ли вместе с "королевским" клубом, пропускающим гол за голом от наших пацанов, и прославленный король среди соревнований всех времен и народов — сам турнир ЛЧ?

И зачем же им такие унижающие избиения 20-летками из чужого бедного мира?

Проще — просто нас (и нам подобных) туда не пускать. Вот нет нас — и всё.

Нам — Лига Европы (она, видимо, уцелеет) да турниры сборных. Сменить гражданство всё же сложнее, чем клуб, поэтому на сборные истинный король сегодняшнего футбола — баблофактор — влияет меньше: все (ну почти все) где родились, там (за ту страну) и играют. Тоже не каждый и не всегда, но исключения лишь подтверждают правило. Так что сборной проявить себя легче. Пока еще легче.

...Полвека назад в советской прессе безжалостно травили тогда еще малоизвестного Виктора Колотова за переход из одного клуба той большой и странной страны в другой клуб той же страны. Как только его ни обзывали — и даже на какое-то время дисквалифицировали. "Амнистия" произошла лишь потому, что он позарез нужен был сборной. Это потом уже — почти 30 лет спустя — его фактически убили футболисты подопечной молодежки, сдав матч в Исландии за то, что Федерация пожалела на них денег. Так начиналось новое время...