Франция – Украина: видео голов

Максим Иншаков Футбол 22:38, 7.10.2020 Обновлено: 00:16, 8.10.2020

Сборная Украины по футболу на "Стад де Франс" проиграла в товарищеском матче национальной команде Франции, установив исторический антирекорд.

Уже на 9-й минуте хозяева открыли гол. Массовый штурм ворот Бущана завершился шикарным ударом Камавинги через себя.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям видео голов.

Франция – Украина 7:1

Гол: 1:0 – 9 Камавинга.

2:0 – 24 Жиру.

3:0 – 34 Жиру

4:0 – 39, автогол Миколенко.

1:4 – 54 Цыганков

5:1 – 65 Толиссо.

6:1 – 82 Мбаппе,

7:1 – 89 Гризманн.

Франция – Манданда (Меньян, 46), Динь, Павар, Упамекано (Варан, 46), Лангле, Толиссо, Нзонзи, Камавинга (Погба, 60), Ауар (Гризманн, 59), Жиру (Бен-Йеддер, 73), Марсьяль (Мбаппе, 46).

Украина – Бущан, Миколенко (Чеберко, 46), Конопля, Забарный, Шапаренко, Малиновский (Цыганков, 46), Зубков (Безус, 71), Харатин, Ярмоленко (Яремчук, 62), Макаренко (Шепелев, 62), Михайличенко (Соболь, 46).

Предупреждения: Малиновский (43), Харатин (51), Конопля (61).

Напомним, что перед матчем позитивные тесты на COVID-19 сдали Тарас Степаненко и голкиперы Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

В России рванули военные склады: эвакуировано более 2,3 тысячи человек. Фото и видео

Перевод часов 2020: когда Украина перейдет на зимнее время

Лерос – Зеленскому: из-за Ермака и Тищенко украинцы снесут ваш режим

В ООН рассказали, как "ЛНРовцы" пытали украинцев током и газом

Зеленский: мы уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе, получили позитивный ответ