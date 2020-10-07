Франция – Украина: видео голов
Сборная Украины по футболу на "Стад де Франс" проиграла в товарищеском матче национальной команде Франции, установив исторический антирекорд.
Уже на 9-й минуте хозяева открыли гол. Массовый штурм ворот Бущана завершился шикарным ударом Камавинги через себя.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям видео голов.
Франция – Украина 7:1
Гол: 1:0 – 9 Камавинга.
2:0 – 24 Жиру.
3:0 – 34 Жиру
4:0 – 39, автогол Миколенко.
1:4 – 54 Цыганков
5:1 – 65 Толиссо.
6:1 – 82 Мбаппе,
7:1 – 89 Гризманн.
Франция – Манданда (Меньян, 46), Динь, Павар, Упамекано (Варан, 46), Лангле, Толиссо, Нзонзи, Камавинга (Погба, 60), Ауар (Гризманн, 59), Жиру (Бен-Йеддер, 73), Марсьяль (Мбаппе, 46).
Украина – Бущан, Миколенко (Чеберко, 46), Конопля, Забарный, Шапаренко, Малиновский (Цыганков, 46), Зубков (Безус, 71), Харатин, Ярмоленко (Яремчук, 62), Макаренко (Шепелев, 62), Михайличенко (Соболь, 46).
Предупреждения: Малиновский (43), Харатин (51), Конопля (61).
Напомним, что перед матчем позитивные тесты на COVID-19 сдали Тарас Степаненко и голкиперы Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив.