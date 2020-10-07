Франция – Украина: онлайн видео голов

Сборная Украины по футболу в эти минуты играет на "Стад де Франс" товарищеский матч с национальной командой Франции.

Уже на 9-й минуте хозяева открыли гол. Массовый штурм ворот Бущана завершился шикарным ударом Камавинги через себя.

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Франция – Украина 5:1 (второй тайм)

Гол: 1:0 – 9 Камавинга.

2:0 – 24 Жиру.

3:0 – 34 Жиру

4:0 – 39, автогол Миколенко.

1:4 – 54 Цыганков

5:1 – 65 Толиссо.

Франция – Манданда, Динь, Павар, Упамекано, Лангле, Толиссо, Нзонзи, Камавинга, Ауар, Жиру, Марсьяль.

Украина – Бущан, Миколенко, Конопля, Забарный, Шапаренко, Малиновский, Зубков, Харатин, Ярмоленко, Макаренко, Михайличенко.

Напомним, что перед матчем позитивные тесты на COVID-19 сдали Тарас Степаненко и голкиперы Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив.