Знаменитый пилот Формулы-1 заразился COVID-19

Лидер команды Формулы-1 Racing Point Серхио Перес заразился коронавирусом. Повторное тестирование мексиканского гонщика выявило у него в крови COVID-19.

"Серхио Перес изолирован в соответствии с инструкциями органов общественного здравоохранения и будет продолжать следовать процедуре, предписанной этими органами. При содействии организаторов Гран-при Великобритании, местных органов здравоохранения и делегата FIA по коронавирусу приняты меры по отслеживанию всех тесных контактов", – говорится в официальном заявлении FIA.

По информации Racing Point, Серхио нормально себя чувствует, у него нет опасных симптомов, но он обязан соблюдать строгую изоляцию, как и те сотрудники, которые в последнее время с ним контактировали. Все они отстранены от работы.

О том, кто заменит Переса в Racing Point на Гран При Великобритании, пока не объявлено. Но команда подтвердила, что выставит две машины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля на автодроме "Хунгароринг" состоялся третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Венгрии в восьмой раз в своей карьере выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.