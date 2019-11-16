Жена Шумахера раскрыла просьбу Михаэля

Супруга семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера подчеркнула, что скрывает всю информацию о выздоровлении мужа исключительно по его желанию.

"Пожалуйста, поймите, что мы следуем просьбам Михаэля и сохраняем такой конфиденциальный вопрос, как здоровье, в секрете, как и раньше. Сейчас он в лучших руках, и мы делаем все возможное, чтобы помочь ему", — заявила 50-летняя Коринна Шумахер в интервью журналу She's Mercedes".

Ранее менеджер и близкий друг Михаэля Шумахера Вилли Вебер обвинил Коринну в сокрытии правды о здоровье легендарного пилота Формулы-1.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шумахер в конце декабря 2013-го, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах, упал и ударился о выступ скалы. От сильнейшего удара шлем автогонщика просто раскололся.

Шуми был доставлен в больницу Гренобля и введен в состояние искусственной комы. Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывал серьезные проблемы с памятью и речью и находился в инвалидной коляске.

Первые позитивные новости стали поступать ближе к концу 2018 года. Сначала президент ФИА Жан Тодт признался, что в ноябре смотрел Гран-при Бразилии вместе с Михаэлем.

В декабре 2018-го британское издания Daily Mail сообщило, что экс-пилот Ferrari больше не прикован к постели и пребывает на своей вилле у Женевского озера.

В феврале 2019-го Шумахера по неподтвержденной информации видели на испанской Майорке, где он отпраздновал юбилей.

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