"Жаль": бывший босс Mercedes сделал заявление о Шумахере

Ник Фрай, который был генеральным директором Mercedes, когда Михаэль Шумахер выступал за эту команду Формулы-1 с 2010 по 2012 год, усомнился в правильности решения жены гонщика Коринны.

Фрай и Шумахер f1news.ru

Бывший босс заявил, что считает неправильным то, что супруга Михаэля и члены его семьи ничего не рассказывают о состоянии его здоровья.

"Коринна и семья жестко контролируют информацию о состоянии его здоровья, а жаль. Миллионы людей искренне привязаны к Михаэлю, и это не только болельщики из Германии и поклонники Mercedes. В свете всего того, чего он достиг, люди хотят знать о его здоровье. Насколько я понимаю, семья Михаэля смогла обеспечить ему наилучшее лечение, которое только можно купить, в специально оборудованном помещении в его доме в Швейцарии. Но им было бы полезно делиться информацией, как они с этим справляются, поскольку многие люди, находящиеся в похожей ситуации, смогли бы воспользоваться опытом из первых рук", — цитирует Фрая RaceFans.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шумахер в конце декабря 2013-го, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах, упал и ударился о выступ скалы. От сильнейшего удара шлем автогонщика просто раскололся.

Шуми был доставлен в больницу Гренобля и введен в состояние искусственной комы. Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывал серьезные проблемы с памятью и речью и находился в инвалидной коляске.

Первые позитивные новости стали поступать ближе к концу 2018 года. Сначала президент ФИА Жан Тодт признался, что в ноябре смотрел Гран-при Бразилии вместе с Михаэлем.

В декабре 2018-го британское издания Daily Mail сообщило, что экс-пилот Ferrari больше не прикован к постели и пребывает на своей вилле у Женевского озера.

В феврале 2019-го Шумахера по неподтвержденной информации видели на испанской Майорке, где он отпраздновал юбилей

9 сентября Шумахер был срочно госпитализирован в одну из парижских клиник.

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