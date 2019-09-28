"Жаль, что Путин не захватит Европу": президент Формулы-1 шокировал признанием

Почетный президент Формулы-1 Берни Экклстоун восхитился главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Путин и Экклстоун

"Есть ли у меня кумиры? С того момента, как я встретил мистера Путина, я стал большим его поклонником. В том, что касается его поведения, что касается его дел. Нам надо ещё несколько мистеров Путиных. Мне хотелось бы, чтобы он не был очень занят разбирательством дел, которые его не касаются, которые сложно выполнить. Ему приходится заниматься слишком большим количеством вещей. Беспокоиться о том, что случится с миром через 50 лет, что будет с мировым потеплением, с ситуацией в Европе… Обидно, что у него нет времени захватить Европу — это было бы хорошо", — цитирует Экклстоуна Чемпионат.com.

Такие слова вызвали настоящую агонию у российских болельщиков (орфография и стилистка сохранены).

"Интересно, а если бы этот какалстоун попал в обычную российскую больницу, он бы тоже восхитился?", "Экклстоун просто из ума выжил , вот и несёт всякую ахинею...", "Прогрессивная деменция. Забирайте вовку со всей кодлой на здоровье" - пишут юзеры.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский этап гоночной серии Формула-1 могут перенести из Сочи в Санкт-Петербург. По информации СМИ эту идею поддержал Владимир Путин.

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