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28 сентября • обновлено в 17:03
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"Жаль, что Путин не захватит Европу": президент Формулы-1 шокировал признанием

11.2т Читать материал на украинском

Почетный президент Формулы-1 Берни Экклстоун восхитился главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Путин и Экклстоун

Путин и Экклстоун

"Есть ли у меня кумиры? С того момента, как я встретил мистера Путина, я стал большим его поклонником. В том, что касается его поведения, что касается его дел. Нам надо ещё несколько мистеров Путиных. Мне хотелось бы, чтобы он не был очень занят разбирательством дел, которые его не касаются, которые сложно выполнить. Ему приходится заниматься слишком большим количеством вещей. Беспокоиться о том, что случится с миром через 50 лет, что будет с мировым потеплением, с ситуацией в Европе… Обидно, что у него нет времени захватить Европу — это было бы хорошо", — цитирует Экклстоуна Чемпионат.com.

Такие слова вызвали настоящую агонию у российских болельщиков (орфография и стилистка сохранены).

"Интересно, а если бы этот какалстоун попал в обычную российскую больницу, он бы тоже восхитился?", "Экклстоун просто из ума выжил , вот и несёт всякую ахинею...", "Прогрессивная деменция. Забирайте вовку со всей кодлой на здоровье" - пишут юзеры.

"Жаль, что Путин не захватит Европу": президент Формулы-1 шокировал признанием
"Жаль, что Путин не захватит Европу": президент Формулы-1 шокировал признанием
"Жаль, что Путин не захватит Европу": президент Формулы-1 шокировал признанием
"Жаль, что Путин не захватит Европу": президент Формулы-1 шокировал признанием
"Жаль, что Путин не захватит Европу": президент Формулы-1 шокировал признанием
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Персона
Берни Экклстоун
Место
Россия
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Скажи кто твой друг и сразу видно насколько ты идиот!
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Дудко Олег
Дудко Олег
У всех российских болельщиков вызвало постсуицидальную эрекцию. Термин авторам дарю безвозмездно.
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
У меня красавчик Шурка Турчинов кумир.Губастенький такой,воин. Каждому свое.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Турчинов козалуп,он случайно не твой отец?
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Кризский Игорь, Шурка "папа АТО",пять лет военную робу не снимал,похоже,даже спал в ней.А о ораторских способностях комсомольского пропагандона умомлчим.герою слава
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