Здоровье Шумахера: брат легендарного гонщика рассказал о семейной договоренности

Брат легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера, Ральф, признался, что его семья приняла коллективное решение молчать о состоянии его здоровья.

"Мы с семьей договорились не отвечать на вопросы, которые касаются этой темы", – цитирует слова Ральфа Шумахера издание Express.de.

Ральф и Михаэль Шумахеры

Напомним, что в конце 2013 года Михаэль получил серьезную травму, катаясь на горнолыжном склоне в Альпах. Он упал, ударившись головой о выступ скалы. Его доставили в больницу во французском Гренобле и ввели в искусственную кому. Летом 2014-го Шумахер пришел в сознание. В декабре 2018 года издание DailyMail написало, что он больше не прикован к постели и находится на своей вилле у Женевского озера.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший партнер Михаэля по команде Ferrari бразильский пилот Фелипе Масса признался, что осведомлен о состоянии здоровья немца, но не собирается раскрывать эту информацию из уважения к его семье.