Связано с Беларусью: в Формуле-1 состоялось историческое событие

Максим Иншаков Формула-1 20:24, 25.08.2020 Обновлено: 21:05, 25.08.2020

Впервые в истории партнером команды Формулы-1 стала завод из Беларуси. Миорский металопрокатный завод заключил контракт с McLaren.

Как сообщается на официальном сайте McLaren, стороны заключили многолетнее спонсорское соглашение. Логотип предприятия будет представлен на носовом обтекателе болида и комбинезонах механиков с Гран-при Бельгии.

Логототип завода
media-cdn.mclaren.com

"Сотрудничество с крупной командой Формулы-1 стало первым подобным случаем в истории независимой Беларуси. Мы рады двигаться вперед вместе с McLaren", – отметил председатель правления предприятия Алексей Коваленок.

Миорский металлопрокатный завод производит металлический лист и белую жесть, занимая лидирующие позиции в данной сфере в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, шестой этап Формулы-1 в Испании выиграл Льюис Хэмилтон, побив рекорд Михаэля Шумахера.

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Спорт Формула-1

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