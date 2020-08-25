В Формулу-1 пришел завод из Беларуси

Болид МсLaren.
Миорский металлопрокатный завод стал партнером команды McLaren, выступающей в Формуле-1.
Как сообщается на официальном сайте McLaren, стороны заключили многолетнее спонсорское соглашение. Логотип предприятия будет представлен на носовом обтекателе болида и комбинезонах механиков с Гран-при Бельгии.
Логототип завода media-cdn.mclaren.com
"Сотрудничество с крупной командой Формулы-1 стало первым подобным случаем в истории независимой Беларуси. Мы рады двигаться вперед вместе с McLaren", – отметил председатель правления предприятия Алексей Коваленок.
Миорский металлопрокатный завод производит металлический лист и белую жесть, занимая лидирующие позиции в данной сфере в стране.
Как сообщал OBOZREVATEL, шестой этап Формулы-1 в Испании выиграл Льюис Хэмилтон, побив рекорд Михаэля Шумахера.
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