"Я знаю, в каком он состоянии": Масса рассказал о непростой ситуации с Шумахером

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса рассказал, что осведомлен о состоянии здоровья Михаэля Шумахера, но не собирается раскрывать эту информацию из уважения к семье семикратного чемпиона.

Фелипе Масса и Михаэль Шумахер

"Я знаю, в каком состоянии находится Михаэль, у меня есть эта информация. У нас всегда были довольно близкие отношения. С его женой Коринной мы не так хорошо знакомы, ведь она не так часто приезжала на гонки. Главное, что мы все знаем – это что ситуация непростая. Сейчас непростой период и мы должны это уважать, как я делаю это в случае с семьей Михаэля. Если они не хотят раскрывать информацию о Михаэле, то кто я такой, чтобы сделать это? Я молюсь за Михаэля каждый день и мечтаю о том, чтобы он поправился и однажды вновь появился на трассе", – цитирует бразильца Marca.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шумахер в конце декабря 2013-го, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах, упал и ударился о выступ скалы. От сильнейшего удара шлем автогонщика просто раскололся.

Шуми был доставлен в больницу Гренобля и введен в состояние искусственной комы. Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывал серьезные проблемы с памятью и речью и находился в инвалидной коляске.

Первые позитивные новости стали поступать ближе к концу 2018 года. Сначала президент ФИА Жан Тодт признался, что в ноябре смотрел Гран-при Бразилии вместе с Михаэлем.

В декабре 2018-го британское издания Daily Mail сообщило, что экс-пилот Ferrari больше не прикован к постели и пребывает на своей вилле у Женевского озера.

В феврале 2019-го Шумахера по неподтвержденной информации видели на испанской Майорке, где он отпраздновал юбилей.

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