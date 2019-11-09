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9 ноября • обновлено в 11:33
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"Всю жизнь": жена Шумахера сделала признание про Михаэля

3.1т Читать материал на украинском

Жена легендарного немецкого пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера Коринна рассказала о поддержке со стороны супруга. Именно гонщик поддержал ее, когда она увлеклась конным спортом.

Коринна с сыном Миком

Коринна с сыном Миком

"Когда мне было 30 лет, я очень хотела лошадь. Зная об этом, Михаэль взял меня с собой в Абу-Даби, где мы выбрали мне скакуна. А на десятилетие нашей годовщины, в 2005 году, он подарил мне ранчо. Я никогда не забуду, кому я обязана всем. Я всю жизнь буду благодарна мужу. Однажды он сказал мне, что наша дочь будет лучше работать с лошадьми. Тогда я возмутилась и сказала, что это я целые днями провожу в конюшне. Но он предугадал ее способности", — цитирует Daily Mail супругу Шумахера.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Шумахер в конце декабря 2013-го, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах, упал и ударился о выступ скалы. От сильнейшего удара шлем автогонщика просто раскололся.

Шуми был доставлен в больницу Гренобля и введен в состояние искусственной комы. Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывал серьезные проблемы с памятью и речью и находился в инвалидной коляске.

Первые позитивные новости стали поступать ближе к концу 2018 года. Сначала президент ФИА Жан Тодт признался, что в ноябре смотрел Гран-при Бразилии вместе с Михаэлем.

В декабре 2018-го британское издания Daily Mail сообщило, что экс-пилот Ferrari больше не прикован к постели и пребывает на своей вилле у Женевского озера.

В феврале 2019-го Шумахера по неподтвержденной информации видели на испанской Майорке, где он отпраздновал юбилей.

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Михаэль Шумахер
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