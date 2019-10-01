"Чудес произойти не могло": врач Шумахера сделал заявление о Михаэле

Врач семикратного чемпиона по автогонкам в классе Формула-1 Михаэля Шумахера Филипп Менаше опроверг сообщения СМИ о якобы экспериментальном восстановлении немца.

Кардиохирург в интервью Marca заявил, что за последние 20 лет в изучении стволовых клеток был достигнут большой прогресс. По словам медика, лечение Шумахера соответствовало стандартам парижской клиники, и "чудес с ним произойти не могло".

9 сентября Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Сообщалось, что ему предстояла экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Одна из сотрудниц клиники отметила, что гонщик находился в сознании. В ночь на 12 сентября он был выписан из клиники.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шумахер в конце декабря 2013-го, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах, упал и ударился о выступ скалы. От сильнейшего удара шлем автогонщика просто раскололся.

Шуми был доставлен в больницу Гренобля и введен в состояние искусственной комы. Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывал серьезные проблемы с памятью и речью и находился в инвалидной коляске.

Первые позитивные новости стали поступать ближе к концу 2018 года. Сначала президент ФИА Жан Тодт признался, что в ноябре смотрел Гран-при Бразилии вместе с Михаэлем.

В декабре 2018-го британское издания Daily Mail сообщило, что экс-пилот Ferrari больше не прикован к постели и пребывает на своей вилле у Женевского озера.

В феврале 2019-го Шумахера по неподтвержденной информации видели на испанской Майорке, где он отпраздновал юбилей

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