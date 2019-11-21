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21 ноября • обновлено в 19:39
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Впервые в мире! В Формуле-1 установлен исторический рекорд

Впервые в мире! В Формуле-1 установлен исторический рекорд
Достижение было оформлено в прошлый уикенд
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Механики австрийской команды Red Bull установили новый мировой рекорд по самой короткой продолжительности пит-стопа во время гонки чемпионата мира по автоспорту в классе Формула-1.

Достижение было оформлено во время Гран-при Бразилии на трассе в Интерлагосе. Команде понадобилось всего 1,89 секунды, чтобы обслужить болид Макса Ферстаппена.

Red Bull на две сотых улучшил свое же достижение на Гран-при Великобритании.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на исторический момент.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Гран-при Бразилии прошел в минувший уикэнд и ознаменовался невероятной борьбой на последних кругах, за что его в соцсетях успели заслуженно окрестить самым драматичным в сезоне.

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Автор
Максим Богданов
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