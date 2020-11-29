Видео дня: пилот Формулы-1 смог выбраться из пылающего болида

Французский пилот Формулы-1 Ромен Грожан попал в невероятную огненную аварию на Гран-при Бахрейна.

На первом круге болид гонщика Haas влетел в отбойник и взорвался, разорвавшись пополам. Видео, как Грожан выбирается из объятого пламенем кокпита, облетело все информагентства и стало роликом дня.

От смерти Ромена спасло "гало" – своеобразный нимб из углепластика, установленный над головой гонщика.

Также большую роль сыграла ударостойкая структура капсулы безопасности: она не раскололась от почти лобового удара, и сохранила ноги и тело француза в целости. От сильнейших ожогов спасли шлем и огнеупорный костюм, которые выдержали контакт с отрытым пламенем необходимое количество времени.

Напомним, что гонку в Бахрейне выиграл Льюис Хэмилтон.